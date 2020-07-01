В Минске зафиксированы новые очаги коронавируса 3 1.07.2020, 16:39

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Фото: «Наша Ніва»

Некоторых зараженных госпитализируют, большинство – отправляют на самоизоляцию.

Читатели Telegram-канала «Баста!» сообщают о новых случаях Covid-19 в Минске. Некоторых зараженных госпитализируют, большинство – отправляют на самоизоляцию.

«Вчера около 21.00 наблюдал как вывозили больного в капсуле по адресу проспект Победителей, 95/1», - пишет читатель.

«Минск, Козлова, 19. У моей соседки коронавирус. Учится в Медицинском университете», - сообщает подписчик канала.

«Сегодня возле первого подъезда дома по адресу улица Краснослободская 3/1 в Минске была скорая с медработникам в противочумных костюмах. Забирали или проверяли состояние зараженных», - пишет читатель.

«Сегодня утром приезжал микроавтобус по адресу Минск, переулок Кабушкина, 5 с проверкой, медик в скафандре, водитель без маски», - сообщает подписчик.

«В общежитии "Керамина" в Курасовщине несколько человек с подтвержденным тестом на Covid-19 находятся на самоизоляции! Соседка по блоку сама ушла на больничный! Выпросила его у медиков, как контакт первого уровня. Ждёт результаты теста, с проверкой никто не приезжает», - пишет читательница.

«Из нашего здания на Старовиленском тракте, 10 выходили медики в скафандрах, проверяли зараженных на самоизоляции», - сообщает подписчица.

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