Фотофакт: Белорусы вывешивают бел-красно-белые флаги в окнах 1.07.2020, 16:59

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Флешмоб солидарности с каждым днем только набирает обороты.

«Подписчики прислали крутейшую подборку солидарности с Новой Боровой в Минске» - пишет Telegram-канал «МКБ».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!