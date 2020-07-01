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Фотофакт: Белорусы вывешивают бел-красно-белые флаги в окнах

  • 1.07.2020, 16:59
  • 4,050
Фотофакт: Белорусы вывешивают бел-красно-белые флаги в окнах

Флешмоб солидарности с каждым днем только набирает обороты.

«Подписчики прислали крутейшую подборку солидарности с Новой Боровой в Минске» - пишет Telegram-канал «МКБ».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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Гласники Андрей Санников
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Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь Алексей Носов