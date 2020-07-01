В США хотят новых санкций против России после появления скандальной статьи о «талибах» 3 1.07.2020, 17:16

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Отчет, в котором говорилось о вознаграждении Россией террористов, был передан Трампу еще в феврале.

Представители Демократической партии США требуют от президента Дональда Трампа ввести новые экономические санкции против России после появления в СМИ информации, что Москва платила вознаграждения террористам за убийства американских военных. Об этом пишет «Униан».

Среди тех, кто поддерживает необходимость жестких мер, – председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф.

«Мы должны оценить, какие санкции стоит применить, чтобы дальше сдерживать негативные действия России», – подчеркнул Шифф.

Ранее NYT опубликовал со ссылкой на двух чиновников информацию, что еще в феврале президенту Дональду Трампу передали письменный отчет, в котором говорилось о вознаграждении российской разведкой террористов, связанных с "Талибаном", за убийства американских солдат в Афганистане.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США отказался комментировать какую-либо связь между смертью морских пехотинцев и российской операцией. Пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЕнани отказалась от коментариев, когда журналисты начали расспрашивать о включении информации о российском вознаграждении в брифинг для президента. Недавно назначенный директор национальной разведки США Джон Рэтклифф выступил с заявлением, в котором предостерег, что утечки информации об этом эпизод - преступление.