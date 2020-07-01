Цена золота превысила $1800 впервые за 8 лет 5 1.07.2020, 17:37

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Фото: AP

Рынок драгоценных металлов переживает ренессанс.

Цена тройской унции на Нью-Йоркской бирже Сomex продолжает обновлять максимумы и во вторник впервые с 2011 года превысила 1800 долларов, пишет finanz.ru.

Фьючерсы на август продавались по 1803,95 доллара, дорожая в моменте на 1,5%, прежде чем отступить к отметке 1798,10 на закрытии торгов.

С начала года золото прибавил в цене 18,3% и стало «одним из немногих активов, который остался в плюсе» в условиях пандемии, констатирует портфельный управляющий GraniteShares Джеф Клерман.

За последние 12 месяцев, что продолжается ралли, драгметалл стал дороже на 43%, и «причин, чтобы цены двинулись вниз в ближайшем будущем не просматривается», отмечает он: «Неопределенность последствий коронавируса для американской и глобальной экономики, волатильность фондовых рынков, предстоящие президентские выборы, беспорядки в США, глобальные торговые трения, а также продолжающаяся денежная накачка мировых ЦБ - все это обеспечивает крепкую поддержку ценам».

Упавший промышленный и ювелирный спрос с лихвой компенсируют биржевые фонды, крупнейший из которых - американский SPDR Gold Shares - на 26 июня владел запасов в 1178 тонн, сопоставимым с золотыми резервами центробанка Швейцарии (1040 тонн).

Получив инвесторов 39,1 млрд долларов, биржевые фонды купили с начала года 727,1 тонну физического золота и нарастили запасы на 19,3%, до 3613 тонн, обогнав по объему слитков Германию - второго на планете владельца драгметалла (3363 тонны).

Главной силой, заставляющей жужжать «золотых жуков», остается печатный станок ФРС, из-под которого с начала года вышло 3 триллиона долларов чистой денежной эмиссии. В ближайшее время эти вливания продолжатся, поскольку напечатанного объема явно недостаточно, чтобы оплатить весь дефицит бюджета США, говорит Скотт Майнерд, инвестиционный директор Guggenheim Investments.

«Учитывая потребности правительства в финансировании, я ожидаю, что следующая программа QE будет больше любых предыдущих раундов QE с точки зрения ежемесячных покупок. Могут потребоваться покупки активов еще как минимум на 2 триллиона долларов в год только для того, чтобы профинанасировать Министерство финансов», говорит он.

В 2021 году цена золота достигнет 2000 долларов за унцию, прогнозирует Сiti. Такой же прогноз на «среднесрочную перспективу» дает Goldman Sachs.

Золото остается выступает как защита от увеличения денежной массы, пишут аналитики Райффайзенбанка. В отличие от рынка акций, который дорог по дорог по мультипликатору капитализация прибыль, в в условиях неопределенных перспектив золото остается одним из лучших активов, получающих прямой выигрыш от роста долларовой денежной массы и защиту от экономических рисков, отмечают в банке.