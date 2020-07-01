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Как белорусы поддержали политзаключенных возле Европарламента

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  • 1.07.2020, 17:43
  • 2,825
Как белорусы поддержали политзаключенных возле Европарламента

Фотофакт.

Сегодня в Брюсселе прошла акция солидарности с Беларусью. Представители белорусской диаспоры и евродепутаты вышли к зданию Европейского парламента, чтобы поддержать тех, кто борется за перемены в нашей стране, а также обратить внимание на политзаключенных в Беларуси. Фотографии с митинга прислал читатель сайта Сharter97.org.


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