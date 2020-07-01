Как белорусы поддержали политзаключенных возле Европарламента

Сегодня в Брюсселе прошла акция солидарности с Беларусью. Представители белорусской диаспоры и евродепутаты вышли к зданию Европейского парламента, чтобы поддержать тех, кто борется за перемены в нашей стране, а также обратить внимание на политзаключенных в Беларуси. Фотографии с митинга прислал читатель сайта Сharter97.org.
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com