Как белорусы поддержали политзаключенных возле Европарламента 4 1.07.2020, 17:43

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Фотофакт.

Сегодня в Брюсселе прошла акция солидарности с Беларусью. Представители белорусской диаспоры и евродепутаты вышли к зданию Европейского парламента, чтобы поддержать тех, кто борется за перемены в нашей стране, а также обратить внимание на политзаключенных в Беларуси. Фотографии с митинга прислал читатель сайта Сharter97.org.