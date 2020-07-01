В четверг в Беларуси ожидается до +30°С 4 1.07.2020, 18:23

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Прогнозируют кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и до 30 градусов жары ожидается в Беларуси 2 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, днем местами сильные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - 24-30 градусов.