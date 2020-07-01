19:00. Беларусь шумит! 3 1.07.2020, 18:40

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Каждый день и до победы!

Сегодня девятый день Флешмоба белорусской солидарности. Белорусы по всей стране высказывают свою волю к переменам и выражают солидарность с Героями. Каждый день в 19:00 граждане Беларуси открывают окна квартир, выходят на балконы, аплодируют, стучат в кастрюли или включают музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

Кроме Беларуси, акции солидарности прошли и проходят в разных городах планеты. Акции проходили в Париже, Варшаве, Сан-Франциско, Чикаго, Лимасоле, Тель-Авиве, Бремене, Бостоне, Брюсселе, Нью-Йорке, Тбилиси, Берлине, Киеве, Санкт-Петербурге, Дубай, Мадриде, Барселоне, Вроцлаве, Праге, Вильнюсе, Риге, Белостоке, Майами, Братиславе, на Бали и других городах мира.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

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19.00 Солидарность работает! «Невероятно, это сработало. У меня во дворе были хлопки и Цой! И машина бибикала, кастрюлей тоже кто-то гремел. Она еще вчера в 19.00 бибикала, но я думала это по поводу парковки», - пишет участник Флешмоба солидарности в чате МКБ.

19.00 И снова - «Перемен!» в Минске. Ничто не действует так сильно, как классика.

19.00 На акции солидарности в Париже знаменитую революционную песню Bella Ciao спели по-белорусски.

19.00 Минская область. В Крупках звучит победное «Уходи!», а житель Слуцка использовал для самодельной концертной установки даже колодец.

19.00 Видео из Минска

19.00 Видео из Лиды. Креативно!

19.00 Борисов с нами!

19.00 Бодрое «Грай!» Сергея Михалка звучит в Бресте. Автомобиль - не только не роскошь и средство передвижения, но и важный инструмент солидарности!

19.00 Минск: «Выпускай!» на авто и громкая музыка с балкона в Советском районе.

19.00 В ход пошли новые музыкальные инструменты. Против «таракана» любая музыка хороша!

19.00 Какой же Флешмоб солидарности без национальной символики? Флаги гордо развеваются из окон.

19.00 Белорус основательно подготовился к Флешмобу солидарности. Песня «Хочу перемен» исполняется по нотам.

19.00 Тарелки и бубны. Что прозвучит громче?

19.00 Минск громко требует перемен. Знаменитая песня Виктора Цоя звучит из столичных окон.

19.00 Житель Пружан к 19.00 вывесил бело-красно-белый флаг над домом.

19.00 Солидарность с Беларусью выразила французская Ницца. Merci!

19.00 Громкое начало в Флешмоба солидарности Минске. Вместе с жителями города в акции участвуют и их четвероногие друзья.

19.00 Привет из Руденска. Ждем перемен и новой жизни

19.00 Солидарность с Беларусью в столице Евросоюза. Пикет с требованием освободить политзаключенных в нашей стране прошел в Брюсселе.

19.00 Как всегда, шумно на Новой Боровой в Минске. Жители микрорайона делятся яркими фото.

19.00 Сегодня белорусов поддержал немецкий город Дюссельдорф.