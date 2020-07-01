Житель Гродно: В Беларуси надо менять все 1 1.07.2020, 19:12

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Доходы падают, цены растут, коронавирус косит население, а власти ехидненько хихикают.

Житель Гродно поделился мнения о происходящем в стране, сообщает телеграм-канал “Баста!”.

"Я просто понимаю, что дальше так нельзя. Нельзя от слова "совсем", - говорит он. - Поэтому уже который день участвую во флешмобе, поэтому ставлю музыку на колонку от старого музыкального центра и весь двор слушает, а сейчас даже некоторые хлопают в такт. Понимаю, что это лишь первый шаг.

Раньше я опасался чего-то, правда вот не могу понять чего.

Сейчас всё изменилось, жить стало просто невозможно, работать невыносимо.

Доходы падают, цены растут, коронавирус косит население, а власти ехидненько хихикают и смотрят на то, как мы вертимся, чтобы выжить.

Так больше нельзя, просто нельзя и всё. Надо менять всё, в корне".

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