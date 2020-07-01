В Украине заработало автоматическое начисление пенсий 1 1.07.2020, 19:38

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Теперь украинцам не нужно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд с 1 июля вел услугу автоматического назначения пенсии, сообщается на странице ведомства в Facebook.

“С 1 июля Пенсионный фонд Украины внедрил новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии. Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда”, - говорится в сообщении.

Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заблаговременно и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных.

В ПФУ отметили, что услуга предоставляется средствами веб-портала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Так, пользователь, который не является пенсионером и который авторизовался на веб-портале Фонда с помощью КЭП делает следующее:

заполняет атрибуты анкеты (заявление; общие данные; данные документа, удостоверяющего личность, адрес проживания и регистрации; данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения),

прилагает сканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения его права на определенные доплаты и льготы);

подписывает анкету-заявление КЭП и направляет ее в орган Фонда.

По результатам обработки анкеты - заявления пользователь получит информацию об автоматическом назначении пенсии, о дате получения и размере пенсии с помощью СМС сообщения, средствами веб-портала и через мобильное приложение.