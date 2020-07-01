Коронавирус в детском саду: Меры по защите детей и взрослых брошены властями на самотек 3 1.07.2020, 19:41

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иллюстрационное фото

Возмущенные родители рассказали о «дикой ситуации» в детсаду Минска.

О дикой ситуации в одном из детских садов Первомайского района Минска «Салідарнасці» рассказали возмущенные родители.

19 июня один из педагогов детсада ушла на больничный и лишь 29 июня родителям сообщили, что она заболела коронавирусом.

– То есть десять дней наши дети общались в саду и могли передавать инфекцию не только друг другу, но и приносить ее домой в свои семьи! – рассказали «Салідарнасці» возмущенные родители.

Но дальше их ждал новый этап абсурда. Администрация детского сада после признания, сделанного родителям 29 июня, еще два дня безуспешно пыталась получить официальное подтверждение из Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района, которое дало бы возможность признать детей, посещавших группу, контактами первого уровня.

– При всей нависшей угрозе дальнейшего распространения коронавируса детсад был вынужден работать в штатном режиме. Некоторые дети-контакты первого уровня продолжали ходить в группу, потому что их родителям не предоставляли больничный, а не все могли убедить начальство на работе отпустить их хотя бы за свой счет, – рассказали родители.

И лишь 1 июля администрация сада получила официальное подтверждение из Центра гигиены и эпидемиологии.

2 июля (через две недели после последнего контакта с инфицированным воспитателем) к детям контактам первого уровня должны приехать медики и взять мазки. При отрицательном результате малыши смогут вернуться в группу.

Воспитатели детсада также возмущены – ведь и они рисковали собственным здоровьем и здоровьем своих семей, продолжая работать после 19 июня с детьми-контактами первого уровня.

– Для меня это самая настоящая дикость, но сделать ничего не могу. Почему-то государство крайне странно и медленно реагирует. Меры по защите детей и взрослых брошены властями на самотек. И если бы заведующая целыми днями не обзванивала врачей и центры, то ничего бы и не предпринималось, – написала в вайбер-группе одна из педагогов.