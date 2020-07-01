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Участник Флешмоба солидарности: Невероятно, это сработало

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  • 1.07.2020, 20:19
  • 3,826
Участник Флешмоба солидарности: Невероятно, это сработало

Во дворе были хлопки и Цой, машина бибикала, кастрюлей тоже кто-то гремел.

Впечатлениями от Флешмоба солидарности поделился один из участников, передает телеграм-канал «Баста!».

«Невероятно, это сработало. У меня во дворе были хлопки и Цой! И машина бибикала, кастрюлей тоже кто-то гремел. Она еще вчера в 19.00 бибикала, но я думала это по поводу парковки», - пишет участник флешмоба в чате МКБ.

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