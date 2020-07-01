Участник Флешмоба солидарности: Невероятно, это сработало

Участник Флешмоба солидарности: Невероятно, это сработало1
- 1.07.2020, 20:19
- 3,826
Во дворе были хлопки и Цой, машина бибикала, кастрюлей тоже кто-то гремел.
Впечатлениями от Флешмоба солидарности поделился один из участников, передает телеграм-канал «Баста!».
«Невероятно, это сработало. У меня во дворе были хлопки и Цой! И машина бибикала, кастрюлей тоже кто-то гремел. Она еще вчера в 19.00 бибикала, но я думала это по поводу парковки», - пишет участник флешмоба в чате МКБ.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.