Сергей Тихановский про $900 тысяч: Вакульчик подбросил 24 1.07.2020, 20:49

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Сергей Тихановский

Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

Народный блогер приветствовал на суде соратников словами «Стоп таракан!».

Народному блогеру Сергею Тихановскому на суде в Гродно в режиме онлайн дали еще 15 суток за якобы неподчинение милиции на пикете 29 мая, сообщают правозащитники. Сергей Тихановский свою вину не признает.

«Была огромная очередь людей, которые устали от лжи и пришли, чтобы поставить свои подписи. Их было много не только в Гродно, но и в других городах», - цитирует народного блогера «Радыё Свабода».

Далее он заявил, что неизвестные устроили провокацию «по приказу, я думаю, диктатора Лукашенко». По словам Тихановского, власти опасались, что тысячи людей захотят оставить свои подписи за Тихановскую.

«Ведь он говорит, что у него рейтинг 80 процентов, а на самом деле у него 3 процента», - этими словами блогер вызвал смех в зале суда.

В перерыве перед оглашением приговора Тихановский успел пообщаться с присутствующими в зале. Блогер приветствовал своих соратников словами «Стоп таракан!». Присутствующие в зале ответили на приветствие тем же популярным лозунгом.

Сергей Тихановский также успел прокомментировать якобы найденные у него $900 тысяч. На видео из зала суда он сказал, что деньги, которые нашли у него дома, не его: их ему подбросил Вакульчик.

«Ну это [глава КГБ Валерий] Вакульчик подбросил по распоряжению Лукашенко. Это еще все было известно в Гродно, он же заявил в Гродно, что «у них деньги там какие-то» Это сам Лукашенко сказал, только потом подбросили. Если вы посмотрите хронологию», — сказал Тихановский.