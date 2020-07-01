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Участник Флешмоба солидарности: Прогоняем тараканью нечисть вместе

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  • 1.07.2020, 21:13
  • 2,453
Участник Флешмоба солидарности: Прогоняем тараканью нечисть вместе

Это его бесит, а сделать он ничего не может.

Белорусы делятся впечатлениями о Флешмобе солидарности в соцсетях.

«Гремим кастрюлями, брынькаем на гитарах, поем, включаем музыку. Прогоняем тараканью нечисть вместе. Это его бесит, а сделать он ничего не может».

фото: телеграм-канал "Баста"

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