Участник Флешмоба солидарности: Прогоняем тараканью нечисть вместе 1 1.07.2020, 21:13

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Это его бесит, а сделать он ничего не может.

Белорусы делятся впечатлениями о Флешмобе солидарности в соцсетях.

«Гремим кастрюлями, брынькаем на гитарах, поем, включаем музыку. Прогоняем тараканью нечисть вместе. Это его бесит, а сделать он ничего не может».

фото: телеграм-канал "Баста"

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