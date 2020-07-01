В центре Москвы проходит акция «Нет вечному Путину» 5 1.07.2020, 21:23

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фото с сайта: news.pn

Россияне протестуют против обнуления сроков президента РФ.

Координатор движения «Нет!» Андрей Пивоваров призвал противников принятия поправок в Конституцию России собраться на митинг в центре Москвы для обсуждения итогов голосования. Свое обращение он опубликовал у себя в телеграме.

О намерении выйти на Пушкинскую площадь сообщил также в своём блоге муниципальный депутат московского района Хамовники Илья Азар.

На Пушкинской площади работают корреспонденты «Радио Свобода». Они ведут трансляцию с места событий.

Акция протеста состоялась в центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади. Жители требовали отменить обнуление сроков действующего президента Владимира Путина и не переписывать Конституцию.