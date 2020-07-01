Глава Нацбанка Украины подал в отставку 1 1.07.2020, 21:45

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фото: NBU / Flickr

Яков Смолий заявил о политическом давлении.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию, передает «Новое время».

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей по руководству деятельностью Национального банка и взаимодействию с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — заявил Смолий.

Рада назначила Смолия главой НБУ 15 марта 2018 года. До этого с мая 2017 года он был исполняющим обязанности главы центробанка на время бессрочного отпуска Валерии Гонтаревой.