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Задержана личная помощница Виктора Бабарико в Белгазпромбанке

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  • 1.07.2020, 22:00
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Задержана личная помощница Виктора Бабарико в Белгазпромбанке

Елена Карагачева доставлена в СИЗО КГБ.

Елена Карагачева, член инициативной группы и личный помощник Виктора Бабарико, работавшая с ним в Белгазпромбанке более 20 лет, в среду вечером задержана ДФР, сообщает штаб Бабарико.

Женщина доставлена в СИЗО КГБ. При первой возможности адвокаты приступят к защите, заявляют в штабе.

Напомним, задержания в Белгазпромбанке начались 11 июня. С тех пор в СИЗО КГБ находятся более 20 человек по данному делу. Это бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка, а также представители коммерческих структур, которые тесно сотрудничали с банком.

Почти 20 лет Белгазпромбанком управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях.


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