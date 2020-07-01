Amnesty International признала Павла Северинца узником совести 1 1.07.2020, 22:33

Павел Северинец

Фото: charter97.org

Правозащитники запустили акцию срочной помощи политзаключенному.

Amnesty International признала Павла Северинца узником совести и запустила акцию срочной помощи.

Правозащитники выпустили соответствующее заявление, передает корреспондент Charter97.org.

Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила заявление, в котором призывает всех неравнодушных писать жалобы в Генеральную прокуратуру и требовать освобождения Павла Северинца.

«С момента своего ареста 7 июня Павел Северинец подвергается жестокому обращению в заключении. Будучи узником совести, он должен быть незамедлительно и безоговорочно освобожден, и до момента освобождения его безопасность должна быть гарантирована», - говорится в заявлении Amnesty International.

«Павла Северинца приговорили к 75 суткам административного ареста за участие в предыдущих акциях протеста в нарушение его права на свободу мирных собраний. Он узник совести, который должен быть незамедлительно и безоговорочно освобожден», - пишут правозащитники.

«По словам его жены и других задержанных, которые были освобождены, он не смог встретиться со своим адвокатом и содержался в одиночном заключении до десяти суток подряд. Его заставляют спать на скамейке без матраса, который каждый день с 6 утра до 10 вечера поднимается к стене, оставляя в камере только железный стул. В его камере нет водопровода, и он лишен физических упражнений. У него отобрали его личные вещи, средства гигиены и теплую одежду. Он набожный христианин, и у него забрали его Библию. До 29 июня следственный изолятор отказывался получать передачи для него от его жены, и неизвестно, получил ли он передачу, которая была в конце концов принята», - написано в заявлении.

Правозащитники требуют обеспечить, чтобы ни Павел Северинец, «ни кто-либо другой не содержались в таких условиях, которые представляют собой жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание».