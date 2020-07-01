Пятрас Ауштрявичюс: Мы вышли на акцию, чтобы ЕС не ждал с реакцией на происходящее в Беларуси 1 1.07.2020, 22:39

Фото: организаторы Solidarity action in support for Belarusian people

Белорусы хотят перемен.

Сегодня в Брюсселе солидарные с 97% белорусов вышли на акцию перед зданием Европарламента.

Постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс сказал «Белсату»:

«Мы здесь в поддержку демократической позиции части населения Беларуси, которая хочет перемен к лучшему, открытости к Европе. Пришло много людей доброй воли, чтобы показать свое отношение к тому настроению, которое сейчас мы наблюдаем у большинства населения Беларуси, у тех, кто хочет перемен, кто не поддерживает политики режима. Мы пришли на акцию выразить свою солидарность с людьми, которых в Беларуси содержат в тюремных нечеловеческих условиях с применением насилия и издевательств. Символично, что эта акция солидарности проходит в самом центре Европы, возле Европарламента. Это обратит еще большее внимание европейских институтов на ситуацию в Беларуси, чтобы те не ждали с реакцией на происходящее там».