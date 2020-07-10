Работник МТЗ: Ответ прилетит «Саше 3%» от нас, это вопрос времени 7 10.07.2020, 21:08

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Фото: bymedia.net

Белорусские заводы в любой момент могут встать.

Работник Минского тракторного завода написал телеграм-каналу «Баста»:

- Наш цех на МТЗ полностью готов к забастовке, всё встанет буквально по щелчку пальцев, и вряд ли кто-то сможет что-то испортить, - говорит он. - И не факт, что захотят. Все мастера с нами.

Последней каплей для нас стало то, что ни одному не дали больничные и никого не отпустили за свой счет, сказали работать. А как работать с температурой 38, которая была у половины наших - не сказали.

Тут похоже короной уже все болеют, кто-то отходит, но еще с одышкой, а кто-то до сих пор покашливает, вот и вся правда. Не нужно никаких тестов, чтобы понять, что человеку плохо, и не нужно было нас всех вынуждать гробить своё здоровье.

Короче, ответочка прилетит Саше от нас, это вопрос времени, и это не только в нашем цеху такие настроения, как бы общаемся же. Пусть даже нас уволят, я бы посмотрел кем заменят.

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