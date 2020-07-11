Экономист: Над белорусскими деньгами нависла тень Прокоповича 14 11.07.2020, 8:04

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Еще немного «экспериментов» - и эта власть уже не удержится.

В пятницу, 10 июля, Лукашенко заявил, что хочет вернуть Беларусь к плановой экономике, как в СССР, а государство теперь будет решать, какие зарплаты должны платить на частных предприятиях.

Странные заявления правителя с 3%-м рейтингом прозвучали на фоне того, что финансовую систему Беларуси серьезно лихорадит, а иностранные инвесторы стремительно уходят из страны после рейдерского захвата государством «Белгазпромбанка».

Как это все уже в ближайшее время может отразиться на жизни белорусов? На вопросы Charter97.org отвечает известный экономист Леонид Злотников.

- Белорусы - и физлица, и предприятия - уже 7 месяцев подряд скупают валюту. Что означает этот процесс?

- Действительно, за последний месяц белорусы выкупили у банков $121 миллион, тогда как в июне 2019 были чистыми продавцами валюты почти в таком же объеме.

Такая обстановка на внутреннем валютном рынке формируется под влиянием множества причин. Но в нашей стране действуют два основных фактора.

Первый – это коронавирус. Поневоле пришлось сидеть в Беларуси, не покупать путевки и не надо было продавать валюту.

Второе – это общая ситуация в экономике, которая у нас в стране стремительно ухудшается. Растет задолженность государственных предприятий и по кредитам, и по банковским займам, и своим поставщикам. Эта задолженность выросла процентов на 9-10% по сравнению с прошлым годом.

Долги предприятий стремительно растут: они перевалили уже за 140 миллиардов рублей - это больше, чем ВВП страны.

Есть и другие признаки надвигающегося кризиса. Например, последние три года растет номинальная зарплата, как утверждает официальная статистика, и в то же время ВВП практически не растет. Сами чувствуете, что если населению начинают давать больше денег, а экономика больше товара не дает, значит, надо ожидать роста инфляции и других неприятных экономических явлений.

Население уже серьезно волнуется за стабильность и сохранность своих финансов - и массово скупает валюту.

- В мае необслуживаемые активы в белорусских банках достигли исторического максимума - почти 3,7 миллиарда рублей. К чему это может привести?

- Банки приближаются к критической черте. Предел плохой задолженности, возврат которой не осуществляется вовремя, составляет где-то 10%. По государственным банкам Беларуси эта цифра уже больше 9,5%. То есть, у нас банки уже на пределе по финансированию предприятий. Получается, они должны все больше финансировать, а в то же время их самих лихорадит, слишком много плохих долгов.

Такая критическая ситуация тоже влияет на поведение населения. Они знают, что банковская система находится в большом напряжении. В любую минуту может произойти сбой.

Вполне реальна ситуация, что произойдет дефолт коммерческих банков. Для населения это приведет к массе негативных последствий: перебои с выплатой зарплаты, перебои всей банковской системы, как это было в 90-ых годах, когда клиенты дают задание банкам перевести какой-то платеж с их счета, а банки задерживают на день-два, а потом и на недели.

Конечно, государство будет стремиться, чтобы дефолта не произошло с его, государственными, банками. Поэтому для них, скорее всего, деньги будут «нарисованы». Но у этого есть свои последствия: инфляция и обесценивание белорусского рубля.

- В последнее время в Беларуси у банков с иностранным капиталом начались проблемы. Клиенты «Белгазпромбанка», где арестованы топ-менеджеры и экс-главы Виктор Бабарико, вынесли со счетов около миллиарда рублей. На днях стало известно, что один из богатейших польских бизнесменов собирается продать белорусский «Идея Банк» и уйти с белорусского рынка. Как это повлияет на ситуацию с финансами в стране?

- Первое: все это нанесло удар по надежности белорусской банковской системы. Государству сейчас очень нужны кредиты: надо рассчитываться и по долгам внутри страны, и поддерживать финансовые системы. Это значит, властям нужно повышать кредитный рейтинг белорусских банков. Он где-то держится на уровне показателя 2,9 или 3. Это - очень низкий рейтинг. Поэтому власти берут кредиты на рынке евробондов под очень высокие проценты, которые для нас практически неподъемные и их надо отдавать через 5-10 лет.

Иностранный капитал имеет огромное значение для Беларуси. Во всей банковской системе страны крутится около 20 млрд долларов. Из них около 5,5 млрд долларов - это деньги зарубежных банков и кредиторов.

Сейчас, конечно же, власти распугали всех инвесторов. В Беларуси и так сложилась финансово и экономически неустойчивая ситуация. А тут еще добавляется, что банк могут взять и вот так просто прикрыть или отнять финансы. Это очень пугает зарубежных инвесторов. Естественно, что происходит их отток.

- Экономисты начали говорить о первых признаках масштабной девальвации в Беларуси. Это подтверждают и наблюдения простых граждан, которые сообщают об огромном количестве напечатанных свежих денег. Может ли быть, что власти уже включили печатный станок и над страной нависла тень Прокоповича?

- Действительно, над белорусскими деньгами нависла тень Прокоповича. Угроза инфляции висит - и очень большая. Я, как экономист, понимаю, что рост цен в Беларуси просто неизбежен.

Если на то пошло, вообще не может быть такой ситуации, чтобы ВВП не росло, а начисленные зарплаты росли. Эта разница накапливалась три года - и вот она должна быть поглощена инфляцией, обесцениванием денег. При этом надо ожидать, что инфляция будет высокой.

Инфляция – это одновременно и девальвация. Если у нас цены растут одновременно на все, тогда может возникнуть очень опасная ситуация. Если власти примут решение держать доллар на одном и том же уровне, а инфляция очень высокая - тогда будет и глубокая девальвация рубля.

Ситуация 2011 года, когда цены в один момент выросли в несколько раз, может повториться. Тогда происходили ужасные вещи, потом, в 2012 году, инфляция была 169%, а доллар укрепился на 20 пунктов. Потом началась чехарда в финансах, когда ставка ре-финансирования доходила до 130-135%. Полнейший хаос в финансах длился целый год.

Не исключено, что ситуация с такими скачкообразными обвалами финансовых показателей может повториться.

Нацбанк все это время проводил жесткую монетарную политику. Но накануне выборов, похоже, все изменилось и регулятор пошел на поводу у властей. Ставка рефинансирования была снижена. В то время, когда население повышает спрос на валюту, такого просто не должно быть, чтобы ставка рефинансирования снижалась. Значит, власть просто диктует Нацбанку, что делать.

Ситуация какая: властям нечем платить людям зарплату. Крупные госпредприятия работают с убытком, долги их растут. Предположим, они отдали долг, как тогда платить новую зарплату? Тогда они опять просят денег от Лукашенко. Можно ли остановить Тракторный, МАЗ и так далее? Нет. Тогда Лукашенко берет и включает печатный станок.

- Что ждет белорусов, если в скором времени не произойдут кардинальные перемены?

- Чего ждать? Посмотрите на Кубу, Венесуэлу, Северную Корею. Если власть не поменяется, мы скоро придем к этой ситуации. Помните, что происходило в Венесуэле? Как деньги превращались в фантики и стоили меньше бумаги, на которой напечатаны? Когда власть диктует, что надо строить и производит, это кончается Венесуэлой.

А у нас сейчас появились шансы поменять ситуацию политическим путем.

Я просто вижу, что в элитной части общества, то есть среди грамотного населения, бизнесменов и представителей культуры, произошли хорошие, качественные изменения. Люди стали активнее, они больше знают, пытаются влиять на события в стране.

Кроме того, экономическая ситуация развивается так, что простые люди, которые раньше не лезли в политику, понимают, почему они резко стали жить хуже. А если это происходит и уровень жизни падает - то никакая власть уже не удержится.