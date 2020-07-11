Евродепутат Карин Карлсбро: Санкции против Лукашенко должны быть введены немедленно 3 11.07.2020, 8:47

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Карин Карсборо

Фото: liberalerna.se

Время пришло.

10 июля на пленарном заседания Европейского парламента в Брюсселе прошли дебаты по ситуации в Беларуси.

Сайт Сharter97.org приводит текст выступления заместителя главы делегации Европарламента по связям с Беларусью, депутата от Швеции Карин Карлсбро.

«Президент-диктатор Александр Лукашенко неумело правит Беларусью вот уже 26 лет. Это режим, который построен на злоупотреблении властью, лжи, нарушениях прав человека и свобод. Это единственная европейская страна, в которой разрешено применение смертного наказания.

Ситуация становится все хуже и хуже.

Людей, которые выходят на улицы, арестовывают и сажают в тюрьмы. А теперь планируется использование оружия против того, что должно быть разрешено в Европе 21-го века: права свободных выборов.

Вместе с моими коллегами мы обратились к руководству европейских институтов. Реакцией на то, что делает Лукашенко, должно быть наказание и осуждение. Мы не можем его за это вознаграждать.

Мы хотим, чтобы санкции были введены немедленно. То, что происходит в Беларуси, это скандал. Нельзя позволять этому продолжаться.

В стране нарастает недовольство. Это шанс осудить Лукашенко и поддержать демократические силы. Все те, кто посажен в тюрьмы по политическим мотивам, должны быть освобождены сегодня.

Пора поддержать демократические преобразования в Беларуси. Время пришло!»

Напомним, 6 июля группа депутатов Европейского парламента обратилась с письмом в руководящие структуры ЕС и потребовала ввести адресные санкции «против белорусских официальных лиц и компаний, вовлеченных в ограничение прав человека и демократических прав».

Первой из евродепутатов, требующих введения санкций, подписалась Карин Карлсбро.