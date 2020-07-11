«Звоночки для таракана»: воодушевляющее видео с велопробега солидарности 2 11.07.2020, 9:12

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Велосипедисты показали, как сочетать здоровый образ жизни и активную гражданскую позицию.

Вчера в Минске вместе с Флешмобом солидарности прошел и велопробег солидарности.

«Велосипедисты показали, что они не могут оставаться в стороне от событий, которые захлестнули Беларусь. Велопробег солидарности - это инициатива, которая помогает не только приобщиться к здоровому образу жизни, но и проявить свою активную жизненную позицию. Присоединяйтесь и будьте солидарны!», - пишет телеграм-канал МКБ.