Названы места с самым высоким риском заражения коронавирусом 11.07.2020, 9:53

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При составлении рейтинга медики учитывали ряд факторов.

Несмотря на ослабление ограничительных мер, риск заболеть Covid-19 все еще велик, считают российские вирусологи. Они составили список мест, где появляться сейчас особенно опасно, пишет naked-science.ru.

Рейтинг опубликовала газета «Известия». Редакция собрала группу специалистов, которые рассказали, каких пространств стоит избегать до окончания пандемии. На первом месте оказались плохо проветриваемые помещения. «Тут важно не столько само назначение помещения, сколько то, как в нем работает вентиляция, — сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство».

На втором месте — общественный транспорт, особенно в час пик, и любые пространства, где скапливается много людей. Замыкают тройку кафе, бары и рестораны. Медики попросили также воздерживаться от посещения культовых сооружений, фитнес-центров, стадионов, театров и концертных залов. Они отмечают, что риск заражения повышается в помещениях, где люди поют, кричат, громко разговаривают или тяжело дышат. Там вирус может активно передаваться через капельки слюны.

«К самым потенциально опасным местам я бы отнес трибуны стадионов — болельщики кричат, обнимаются после гола, скандируют речовки, — сообщил «Известиям» интенсивный терапевт в кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Роман Комнов. — Караоке тоже представляет опасность, еще и потому, что люди там поют в один микрофон. По той же причине угрозу несут кальянные. Стоит помнить, что никогда не знаешь, где заразишься. Тесного контакта с людьми всегда лучше избегать — и не только в период пандемии коронавируса».

Медики выделили также аптеки и стоматологические кабинеты. В первых, особенно в последние месяцы, скапливаются большие очереди за средствами индивидуальной защиты и лекарствами. Вторые опасны потому, что во время лечения зубов образуется огромное количество капель, в том числе слюны, которые могу распространять патоген.

Наконец, специалисты сказали, что их беспокоит отказ россиян соблюдать меры безопасности. Они отмечают, что после ослабления ограничений люди перестали носить маски и помнить о социальной дистанции. Это может привести к новой волне заражений.