В Москве обнаружили квартиру дочери Назарбаева за 230 миллионов 8 11.07.2020, 9:58

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А вместе с ней - и новый офшор.

Изданию The Insider удалось обнаружить в Москве элитную квартиру Дариги Назарбаевой — экс-спикера парламента и дочери первого президента Казахстана Нурслутана Назарбаева (он же «елбасы»). Рыночная стоимость этой квартиры в доме по адресу Поварская, 20 и площадью 305 м² — примерно четверть миллиарда рублей (во всяком случае, квартиры в этом доме с такой площадью стоят сегодня примерно 230 млн рублей).

Квартиру она приобрела в 2006 году, когда была еще простым депутатом, затем в 2012 году переоформила ее на некую «Файерс Трейдер ЛТД», а в 2015 году снова переписала квартиру на себя, из чего следует, что и компания также принадлежит ей. О том, что у Дариги Назарбаевой есть офшоры, стало известно после публикации панамского архива, когда выяснилось, что принадлежащая Назарбаевой Asterry Holdings Ltd владеет сахарными заводами в Казахстане. Также, по данным OCCRP, семье Дариги Назарбаевой принадлежало несколько объектов недвижимости в Лондоне (включая даже, как выяснило издание Quartz, дом с музеем-квартирой Шерлока Холмса!), совокупной оценкой около $200 млн. По данным The Insider, у Назарбаевой есть и другая недвижимость в Москве. При этом дочь президента неоднократно публично призывала бизнес выйти из тени и не прятать деньги и активы за рубежом.

Отметим, что Назарбаева никогда официально не занималась коммерцией, занимая до 2004 года менеджерские, а после 2004 года государственные должности. Однако ей удалось странным образом оказаться собственником контрольного пакета акций крупных телекомпаний, а ее мужу-чиновнику — собственником сахарных заводов (потом муж перешел в оппозицию, эмигрировал, был заочно арестован и повесился, сахарный бизнес достался Дариге). В 2013 году Forbes оценивал состояния Дариги в полмиллиарда долларов, правда с 2014 года она исчезла из рейтинга топ-50 казахстанского Forbes и больше там не появлялась (хотя, чтобы попасть в него, достаточно иметь $100 млн, а это вдвое меньше стоимости дома на Бейкер-стрит).