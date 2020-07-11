«Путина в отставку!»: в Хабаровске прошла массовая акция протеста против ареста губернатора 13 11.07.2020, 10:33

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Фото: mbk-news

Российские регионы все чаще демонстрируют неповиновение Москве.

В центре Хабаровска прошла акция протеста против ареста губернатора Сергея Фургала. После шествия по улицам толпа собралась у администрации Хабаровского края и потребовала, чтобы к ним вышли представители власти, сообщает ВВС. Собравшиеся скандировали: "Путина в отставку!"

Как развивались события

Судя по видеотрансляциям с места событий, сначала в шествии по центральным улицам города приняли участие несколько тысяч человек. Протестующие шли по проезжей части. Полиции не было видно.

Люди скандировали лозунги "Свободу!", "Фургал - наш выбор!", "Это наш край!" и "Мы здесь власть", у некоторых в руках были плакаты, в том числе "Я/Мы Фургал". Значительная часть протестующих вышла на улицу в медицинских масках.

По периметру центральной площади Ленина были выставлены предупреждения о "дезинфекционных мероприятиях в связи с профилактикой коронавируса", но протестующие все-таки прошли за ограждения, пишет Znak.com. Многие автомобили рядом с площадью громко сигналили.

После шествия протестующие заполнили центральную площадь. Судя по кадрам трансляции, часть участников акции пыталась войти в здание администрации Хабаровского края, другие же кричали: "Нельзя трогать двери!"

У входа дежурила полиция. Толпа начала скандировать: "Путина в отставку!" и "Позор Москве!"

Рубрика: Москве и не снилось! Жители Хабаровска прорвались на огорожденную заранее властями площадь и стоят впритык к Белому дому, выкрикивания лозунги в поддержку Фургала и «Путина в отставку» #РоссияБезПутина #Хабаровск #ЯМыСергейФургал #митинг11июляХабаровск @navalny pic.twitter.com/3sdn7GVDtL — Neliia (@ann_minkh) July 11, 2020

Собравшиеся потребовали, чтобы к ним вышли представители власти. Спустя некоторое время на ступеньки администрации вышла пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко. Он поблагодарила их за поддержку и сказала, что в администрации также "ошарашены" тем, что произошло с губернатором.

Еще один чиновник сказал, что отстаивать права нужно в рамках правового поля, но толпа встретила эти слова улюлюканьем и скандированием: "Позор!" Еще больше ее возмутили слова о том, что массовая акция представляет опасность с точки зрения угрозы распространения коронавируса.

Протестующие выступили против предложения подписать петицию в защиту Фургала и разойтись, снова начав скандировать: "Путина в отставку!" Инициативу на митинге захватили молодые люди. Именно они стали выступать с мегафоном.

Собравшиеся потребовали судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве. Один из выступавших вспомнил о деле Ивана Голунова, уголовное преследование которого было прекращено после протестов.

"Единственное светлое пятно в этом мраке было - это наш губернатор. И теперь его отобрали!" - заявил еще один человек, которому дали мегафон. Выступил и координатор штаба Алексея Навального Алексей Ворсин.

В числе прочего выступающее поблагодарили полицию за то, что она не вмешивается, сделав вывод о том, что полицейские тоже поддерживают тех, кто протестует против ареста Фургала.

После задержания в Хабаровске губернатора отправили в Москву, где его арестовал суд

Фургал был задержан утром в четверг и самолетом доставлен в Москву. Басманный суд в пятницу арестовал его по делу об убийствах, совершенных 15 лет назад.

Он стал главой Хабаровского края осенью 2018 года, победив действующего губернатора, которого поддерживал Кремль и "Единая Россия". Фургал - член ЛДПР.

По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Фургал вину не признает. Как сообщил журналистам адвокат Борис Кожемякин, в ходе судебного заседания, которое проходило в закрытом режиме, Фургал отверг все обвинения и заявил о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям.

Еще четверо фигурантов уголовного дела также находятся под арестом. Они, как утверждает следствие, дали показания на Фургала как на организатора преступлений.

Фургал остается губернатором. Президент Владимир Путин еще не принимал решение об отставке, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

После задержания губернатора, в котором принимали участие сотрудники ФСБ, начался сбор подписей на сайте change.org.

В Комсомольске-на-Амуре жители устроили шествие в поддержку губернатора Фургала, пишет "Медиазона" со ссылкой на сообщение в группе в "ВКонтакте", где выложено подтверждающее это фото.