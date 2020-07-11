Ученые совершили прорыв в поиске внеземных цивилизаций 2 11.07.2020, 10:47

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Разработана новая методика.

Ученые предлагают новую классификацию внеземных цивилизаций — по степени их интеграции с природой. Общество, достигнув высокого уровня развития, экономит энергию и бережет окружающую среду, а не наоборот. РИА «Новости» выясняет, захотят ли в таком случае братья по разуму, чтобы их заметили.

Отказ от энергетической иглы

В 1964 году советский астрофизик Николай Кардашев предложил разделить все цивилизации на три класса в зависимости от того, сколько энергии им требуется: вся энергия планеты, звезды или галактики.

Фримен Дайсон предложил идею искусственной конструкции вокруг звезды, преобразующей ее энергию. Построить такую под силу только технологически очень развитой цивилизации. Сфера Дайсона поглощает излучение, нагревается и сама излучает в инфракрасном диапазоне. Поэтому ее можно обнаружить в Галактике.

Хотя почти шестьдесят лет поисков инопланетян в рамках проекта SETI (Search-for-Extra-Terrestrial-Intelligence) ничего не дали, ученые не опускают руки. За последнюю четверть века астрономы открыли порядка четырех тысяч планет в других звездных системах. Расчеты показывают, что некоторые из них расположены в зоне обитаемости своих звезд — там, где есть условия для развития жизни.

Но что, если прогресс зависит не от количества затрачиваемой энергии? На это намекает и история человечества. Исчерпаемость запасов ископаемого топлива заставила задуматься над энергосбережением, поисками альтернативных источников. На наших глазах произошла настоящая "зеленая революция". Теперь мы изобретаем технологии, которые бы не вредили природе, думаем, как залечить раны, нанесенные предыдущими поколениями.

Раньше люди преобразовывали под себя планету, теперь они хотят модифицировать себя, чтобы слиться с ней. Исходя из этих соображений, ученые из Германии, Италии и Чили разделили внеземные цивилизации по степени их интеграции с природой. Сейчас мы на первом уровне, все еще активно преобразуем природу. На следующем станем преобразовывать себя, в том числе с помощью генной инженерии. Высший уровень — цивилизация сливается с природой, конвертируя мертвую материю Вселенной в разумную.

В модели есть различные переходные типы цивилизаций. Строители сфер Дайсона и терраформирователи заметны в космосе, поскольку они тратят много энергии и выбрасывают отходы. IT-галактики (направляют ресурсы на вычислительные исследования) тоже можно обнаружить по тепловому излучению. А вот наиболее слившиеся с природой цивилизации-невидимки и биоцивилизации энергию берегут, поэтому вряд ли удастся их найти, если только они сами этого не захотят и не станут подавать сигналы.

Узнай меня, если сможешь

Подсчитано, что выявить биомаркеры примитивной жизни более вероятно, чем следы технологически развитой цивилизации. Это внушает надежду на то, что последующие поиски на экзопланетах могут принести плоды. Сейчас мы ищем тепловые следы, радиосигналы, искусственные мегаструктуры в космосе, но разумное общество способно тихо и незаметно существовать недалеко от нас в соседней звездной системе. Мы о них не догадаемся, поскольку не отличим от окружающей среды.

Захотят ли высокоразвитые внеземные цивилизации, чтобы их обнаружили? Если да, то что они предпримут? Бин Чжан из Невадского университета в Лас-Вегасе (США) предполагает, что они могут установить маячки, например искусственные быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts, или FRB).

Это мощные периодические радиосигналы миллисекундной длительности, идущие из глубин Вселенной. Происхождение их неизвестно. Автор предполагает, что инопланетяне будут посылать FRB в галактической плоскости. Так его скорее заметят братья по разуму.

Быстрые радиовсплески больше шансов заметить, чем узконаправленный радиосигнал вроде послания Аресибо, отправленного в 1974 году в направлении шарового скопления M13. FRB не требуют чрезмерной энергии, их легче подделать, чем, к примеру, гамма-всплески. Когда радиоинтерферометр SKA в Африке построят, то эти сигналы можно будет изучить детальнее.

Каковы шансы что-то обнаружить? Ученые из Ноттингемского университета в Великобритании подсчитали, что, если развитие такой коммуникабельной цивилизации, как земная, занимает 4,5-5 миллиардов лет, то в Млечном пути их должно быть порядка 36.