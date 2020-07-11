«Скольким бабушкам можно помочь, если продать твое пафосное барахло, Саша 3%?» 5 11.07.2020, 10:59

2,628

Фото: tut.by

Вопрос владельцу майбахов и самолетов.

Читательница телеграм-канала "Баста!" задает риторический вопрос Саше 3%.

"Хочу поделиться с вами наболевшим, - пишет она. - Сама живу в Москве уже двадцать лет, из родни у меня только бабушка, которая живет в деревне недалеко от Шацка.

Вчера она позвонила и сказала, что у них там прошел дождь и что крыша опять течет, и что в подвале стоит вода. У нее в доме даже крыс нету, потому что им там жить негде.

Я предлагаю давно ее забрать - ни в какую, ремонт хоть какой-то оплатить, так вообще обижается. У тебя своих проблем говорит, много, я и так скоро умру и все такое.

Обращалась куда только можно, и она, и я, человек родился после войны сразу. у нее целый букет болезней, всю жизнь в колхозе проработала, руки как земля в пустыне были.

Все ее отфутболивают с этой крышей друг к другу, а половина чиновников просто игнорирует или смеется, знают же что она никуда не доберется.

Хочу задать вопрос счастливому владельцу майбахов и самолетов - сколько всего в Беларуси таких бабушек и сколько крыш можно починить, если продать все твое пафосное барахло?

Я думаю, что много. И когда тебя не станет, то все эти бабушки наконец таки вздохнут спокойно, и не будут обивать пороги, чтобы им дали то, что они заслужили своими трудными жизнями".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.