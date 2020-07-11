«Думали, конец света»: как стихия обрушилась на Малоритский район 11.07.2020, 11:21

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Фото: tut.by

По западу Брестской области прошел сильнейший грозовой фронт.

Вечером 6 июля грозовой фронт обрушился на запад Брестской области. Ветер порывами до 16 м/с срывал крыши, обрывал провода и валил деревья. Больше всех досталось Малоритскому району. Четвертые сутки здесь борются с последствиями непогоды. Местные латают крыши своих домов, рабочие восстанавливают колокольню в деревне Пожежин, лесники, коммунальники и спасатели разгребают бурелом и ветровал, пишет tut.by.

Фото: tut.by

Прошедший грозовой фронт в Малоритском районе называют сильнейшим за последние несколько десятков лет. Местные вспоминают, что в 2006 году здесь «уже проходил ураган», но он был в разы слабее нынешнего. Тогда из-за сильного ветра пришлось провести сплошные санитарные рубки на 20 гектарах леса. В этот раз — на семидесяти.

Фото: tut.by

Ликвидацией последствий непогоды специалисты Малоритского лесхоза занимаются четвертые сутки.

— Сразу же после урагана мы начали убирать деревья с дорог. Сейчас работаем здесь. В эти выходные проведем субботник, поможем с распилкой поваленных деревьев в школе в Великорите, — главный лесничий Малоритского лесхоза Василий Петручик.

Фото: tut.by

В окрестностях Великориты ветер «выкосил» целые участки леса и парк за местной школой. Поваленные деревья падали на трассу Р17 Брест — Мокраны — граница Украины и сельское кладбище. Сильный ветер срывал крыши домов, гнул дорожные знаки, обрывал провода. У одного из сельчан часть гаража обвалилась прямо на припаркованный микроавтобус.

— На ветровалах и буреломах тяжело работать. Я побывал много где: Телеханы, Смолевичи, Березина, но такого масштаба еще не видел, — рассказал вальщик леса с 16-летним стажем Андрей Федорук.

Великоритчане на судьбу не жалуются, отмечая, что им досталось куда меньше, чем соседнему Пожежину.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

«Чудо, что этот купол не упал на крышу церкви»

В деревне Пожежин о вечере понедельника все еще вспоминают с содроганием.

— Думали, что конец света, — говорят местные.

От сильного ветра пострадали десятки подворий.

Фото: tut.by

— Сначала налетел сильный ветер, — вспоминает староста деревни Александр, — Потом дождь обрушился. Лило сплошным потоком, как из ведра — ничего не видно. Много домов пострадало и деревья повырывало. Теплицы поразлетались. У одного забор полностью снесло. Он его разобрал и заново поставил. Я у себя как раз веранду пристроил, так сорвало один лист рубероида и вся вода пошла в веранду. Подумал, хорошо, что не в хату.

Фото: tut.by

Во время урагана местная церковь лишилась 10-тонного купола колокольни. Его отнесло примерно на 30 метров от здания. Купол разбился, а все три колокола остались целы.

— Чудо, что этот купол не упал на крышу церкви — уничтожил бы все, — сообщил настоятель храма, отец Сергий, — Это милость Божья, что он улетел. Мы купол уже разобрали. Люди помогли.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

К пятнице местные восстановили поврежденные заборы и крыши. А вот на колокольне работы продолжаются.

— Сейчас сделаем временную крышу, чтобы не затекало в колокольню. Ветер также проделал дыры в крыше, но мы их уже заделали, — рассказал отец Сергий.

Лесники обещают ликвидировать последствия непогоды «в кратчайшие сроки». После того, как древесину вывезут, делянки очистят. Осенью работники лесничеств подготовят почву, а весной следующего года «выкошенные» ветром участки леса засадят молодняком.

Фото: tut.by