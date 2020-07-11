«Я вызываю Лукашенко!»: яркая акция солидарности с Беларусью 11.07.2020, 11:33

Жители испанской Валенсии потребовали честных выборов без участия диктатора.

Очень креативная и яркая акция солидарности прошла на главной площади Валенсии (Испания), сообщает телеграм-канал МКБ.

В ней приняли участие неравнодушные белорусы, чтобы поддержать земляков.

«Я считаю себя братом Сергея Тихановского. Я требую, чтобы моего брата освободили! Отпустите всех политзаключенных! Отпустите наших кандидатов! Дайте провести честные выборы! Я вызываю Лукашенко на публичные дебаты. Я хочу объяснить ему, что он должен уходить», - заявил один из участников акции.