Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за 25 секунд 11.07.2020, 11:39

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Исследователи провели эксперимент.

Источники ультрафиолета — электромагнитного излучения, занимающего спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями — уже более 40 лет используют для дезинфекции предметов и помещений от вирусов и бактерий. И исследователи из Бостонского университета при поддержке компании Signify подтвердили, что при помощи ультрафиолетового излучения также можно эффективно уничтожать коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на портале BioSpace. Подробные результаты будут представлены в ближайшие месяцы, пишет naked-science.ru.

С самого начала пандемии Covid-19 доктор Энтони Гриффитс, доцент кафедры микробиологии в Медицинской школе Бостонского университета, и его команда подвергали инокулированный материал различным дозам ультрафиолетового излучения и оценивали способность к инактивации SARS-CoV-2 в различных условиях. Согласно новому эксперименту, проведенному в специальной камере (см. фото ниже), доза в 5 мДж / см2 всего за шесть секунд обезвреживает вирус на 99 процентов, при этом доза в 22 мДж / см2 за 25 секунд приведет к его уничтожению на 99,9999 процента. Таким образом, чтобы «обеззаразить» помещение площадью в 15 квадратных метров, потребуется лампа мощностью 13 ватт в ультрафиолетовом излучении (о времени воздействия не сообщается).

«Результаты наших испытаний показывают, что при превышении определенной дозы ультрафиолетового излучения вирусы были полностью инактивированы: за считаные секунды мы больше не могли обнаружить какой-либо вирус, — сказал Гриффитс. — Мы очень рады этим результатам и надеемся, что это ускорит разработку устройств, которые могут помочь ограничить распространение Covid-19». Что касается степени инактивации, необходимой для предотвращения передачи SARS-CoV-2, по словам ученых, необходимо провести дополнительные исследования.

Генеральный директор Signify Эрик Рондолат также заявил, что команда из Бостонского университета подтвердила эффективность ламп UV-С в качестве превентивной меры для учреждений, которые ищут способы обеспечить среду, свободную от вирусов. «Учитывая потенциал технологии, помогающей бороться с коронавирусом, Signify не будет сохранять ее в секрете, а предоставит другим осветительным компаниям. Чтобы удовлетворить растущую потребность в дезинфекции, мы увеличим наши производственные мощности в ближайшие месяцы», — добавил он.

Однако эксперты напоминают, что непосредственное воздействие ламп UV-C (длина волны 100-280 нанометров) на человека наносит вред: ультрафиолетовое излучение может вызвать покраснения кожи и провоцировать конъюнктивит. Кроме того, некоторые исследования связывали его с развитием рака.

В отличие от UV-А и UV-В, которые передаются солнцем и могут блокироваться качественным солнцезащитным кремом, UV-С состоит из более короткой и энергичной длины волны. Поэтому для безопасного использования UV-C необходимо специальное оборудование. Всемирная организация здравоохранения уже вынесла строгое предупреждение людям, использующим ультрафиолетовый свет для стерилизации рук и кожных покровов.