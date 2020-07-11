Что случилось с валютой в Беларуси? 1 11.07.2020, 11:55

3,375

Рубль сдает свои позиции.

Белорусский рубль сдал свои позиции к четырем из пяти иностранных валют, мониторинг курсов которых еженедельно ведут naviny.by.

В поле зрения - три основные и две валюты соседей Беларуси.

На минувшей рабочей неделе (6-10 июля) их «+/-» был следующий:

евро поднялся на 0,0124 пункта (с 2,7311 до 2,7435 белорусского рубля);

доллар укрепился на 0,0086 пункта (с 2,4214 до 2,43 белорусского рубля);

российский рубль сдал позиции на 0,0241 пункта (с 3,4359 до 3,4118 белорусского рубля за 100 российских);

злотый вырос на 0,013 пункта (с 6,117 до 6,13 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна добавила 0,1056 пункта (с 8,909 до 9,0146 белорусского рубля за 100 гривен).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.