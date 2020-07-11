Как Путина будут свои же «обнулять» 2 Слава Рабинович

11.07.2020, 12:26

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Cценарий недалекого будущего.

«Совершенно точно известно», что Лаврентий Павлович Берия – английский шпион. За это его арестовали и расстреляли.

Почему так сделали Хрущев и Ко.? Потому что они считали – видимо, совершенно справедливо считали – что если они не сделают этого с ним, то это сделает с ними он. И, по большому счету, после расстрела целой «банды Берии», Хрущев и Ко. условились, на несколько поколений вперед, что они не будут друг друга репрессировать. Обыкновенный такой «новый вегетарианский режим», продиктованный инстинктом выживания.

Наше время…

Иван Сафронов – не журналист, а «чешский шпион».

Сергей Фургал – не губернатор, а «убийца».

Юрий Дмитриев – не историк, а «педофил».

Светлана Прокопьева – не журналист, а «террорист».

Кирилл Серебренников – не режиссер, а «вор».

Кто не верит в новый 1937-й, ну да… пока что еще не так массово… Но принцип полного беззакония все тот же. Причем «точечные» репрессии, с каждым новым днем, начали явно переходить в другую категорию…

Но этот пост не совсем о Сафронове, Дмитриеве, Прокопьевой, Серебренникове и таким, как они, в этот раз.

От Сергея Фургала до Никиты Белых, от Вячеслава Гайзера до Алексея Улюкаева, от Михаила Абызова до Александра Хорошавина – этот пост о них. О так называемой «элите», совершенно правильно называемой сейчас многими «элиткой».

Исследователь Николай Петров указывает на то, что сегодня уровень «внутриэлитных» репрессий составляет 2% от общего числа государственных бюрократов высокого уровня – губернаторов, мэров, министров. Вы будете удивлены: при сталинских репрессиях этот показатель составлял 4%, т.е. путинские репрессии УЖЕ достигли половины сталинского уровня.

И если не ты Сталина-Берию, то он тебя. То есть, если не ты Путина-Патрушева-Сечина-Бортникова, то он тебя.

И поэтому Путин должен очень плохо спать. Очень, очень плохо.

Потому что сейчас все знают: никакой «электоральной легитимности» у Путина нет. Потому что сейчас все знают: если не они Путина, то он их.

Так что… ждем развязки – скоро ли?

И еще, чтобы два раза не вставать. Про «Умное голосование» Навального. «Власти фактически выложили в открытый доступ персональные данные всех интернет-избирателей. В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов». «Людям очень понравилось: глава ЦИК Элла Памфилова предложила провести выборы в сентябре в течение 2-3 дней». «Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств».

Вот как они придумали бороться с «Умным голосованием». Сначала они вбросят электронный фальсификат через нововводящееся повсюду мошенническое электронное голосование. Затем они вбросят бумажный фальсификат на пеньках, скамейках, тележках, в кустах, багажниках и палатках, «в течение 2-3 дней». И если кто-нибудь «не тот», странным образом, все же просочится через астрономическое количество вброшенных голосов, то этому «не тому» они говорят, заранее, уже прямо сейчас: «Даже близко не подходите в качестве кандидата от «Умного голосования». Потому что если вы, каким-то образом, прорветесь, мы вас посадим, и посадим надолго, как Фургала, Белых, Гайзера, Улюкаева, Абызова и их подельников. Как Ходорковского, Магомедова, Грудинина (еще все впереди) и Шестуна. Отберем все ваши активы, все деньги, разрушим ваши семьи и жизни. Даже не подходите к снаряду. Не влезай – убьет».

Но «Умное голосование» – это умная мобилизация снизу. А «элитка», которая «или они Берию, или Берия их» – это мобилизация сверху.

А знаете, что бывает, когда одни верхи (Путин и его ОПГ) не могут, а низы и другие верхи не хотят?

Обычно в таких случаях бывает или большой барабум, или шарфик с табакеркой, или то и другое вместе. Я голосую за «вместе», как наиболее вероятный сценарий недалекого будущего.

Слава Рабинович, «Фейсбук»