Геннадий Федынич: Недовольство на государственных предприятиях растет с каждым днем 11.07.2020, 12:40

ФОТО: praca-by.info

Народ уже не тот, что был вчера.

Ситуация в Беларуси напряженная и сложная. Это вызвано нежеланием большинства белорусов видеть во главе государства Лукашенко. Об этом «Радыё Рацыя» заявил лидер профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

- Вы говорили, что у простого человека проснулись не только недовольство, но и чувство достоинства, ответственности за себя, своих детей и Родину. Вы поддерживаете сейчас ваше прежнее мнение?

- Безусловно. И с каждым днем это впечатление все большее.

- А готовы ли белорусы к забастовке?

- Забастовку нужно готовить. Можно сколько угодно говорить о забастовке, но его нужно готовить. Скажу одно, что недовольство на государственных предприятиях экономической ситуацией и вообще тем, что делается в обществе, недоверие к власти растет с каждым днем. Они понимают, что не только наниматель в этом виноват, но виновата система. Я помню 90-й год, как это происходило. Это была немножко другая ситуация. Но напряженность в обществе растет. Все может быть.

- Каким вы видите дальнейший сценарий?

- Хочу сказать, что сейчас более брутально будет проходить эта избирательная кампания. Народ уже не тот, который был вчера. Он понимает суть. Я думаю, что понимает и сам Лукашенко.

- Вы согласны с тем, что людей 9-го нужно звать на площадь?

- Я думаю, что люди сами знают, что делать. Они уже сейчас в очередях говорят, что делать. Они сами решат в зависимости от ситуации, которая еще будет после 14 июля, что делать 9 августа. Я думаю, что и призывать не надо будет никого, ведь люди сами сделают свой выбор. Не надо недооценивать наше общество.

- Как вы относитесь к международной поддержке, когда белорусы за рубежом выходят с бело-красно-белыми флагами поддержать земляков?

- Это очень хорошо, но мне не совсем понятна позиция Евросоюза, США. Сегодня очень жестко нарушается предвыборная кампания, права простых людей, которых сажают в тюрьмы. Если вы считаете себя демократами, то и предпринимайте меры к властям Беларуси демократические и жесткие. Ведь общество хочет изменений. А вы хотите или нет, чтобы Беларусь развивалась по демократическому пути? Вот такой вопрос им нужно задать, а не нашим белорусам. Спасибо, что они выходят от Австралии до Америки и Европы. Это впервые такое. Главное, чтобы это продолжалось и дальше.

- Депутаты Европарламента подписали письмо руководству Еврокомиссии с просьбой рассмотреть возможность введения санкций в отношении властей Беларуси. Вы поддерживаете такую идею?

- Я считаю, что это должна быть не просьба, а требование. Не может быть демократии в различных цветах. Она или есть или ее нет. Я это поддерживаю полностью. Если сегодня не освобождают политзаключенных, если сегодня нет демократических движений в Беларуси, когда постоянно идет возня между Европой и Россией, на этом уже пора ставить точку.