«Двор гудит от музыки, ребятишки внизу хлопают в ладоши» 1 11.07.2020, 13:11

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Как проходит Флешмоб солидарности в Могилеве.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читательницы Людмилы из Могилева.

«Живу в самом центре Могилева, улица Космонавтов. Только пару дней назад узнала о Флешмобе солидарности. До этого слышала по вечерам «Перемен», но не обращала внимания. А теперь уже два дня открываю окно, включаю мою любимую «Стены рухнут» и радуюсь тому, что я не одна. Двор гудит от музыки, ребятишки внизу хлопают в ладоши.

Когда такое видишь – ничто уже не сломает уверенности в том, что победа близка. Но и сидеть сложа руки нельзя, нужно говорить с соседями, друзьями, рассказывать, что можно делать, как можно поддержать Сергея Тихановского и остальных заключенных.

Уверена, все у нас получится», - пишет Людмила из Могилева.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!