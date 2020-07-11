Хабаровский край охватили многотысячные акции в поддержку арестованного губернатора Фургала 5 11.07.2020, 13:16

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Российский регион взбунтовался.

Жители Хабаровска и других городов Хабаровского края РФ вышли на несогласованные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств бизнесменов, сообщает «Новая газета».

По разным оценкам, в стихийном митинге в Хабаровске участвуют от пяти до 35 тысяч человек, передает местное издание «DVhab». «Медиазона» также отмечает, что жители Хабаровска перешли за ограждения, выставленные по периметру площади Ленина.

Полиция слушает митингующих и мотает на ус pic.twitter.com/o021Xfy2wY — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 11, 2020

В региональном управлении МВД заявили, что в акциях протеста в Хабаровском крае участвовали от 10 до 12 тысяч человек. Организатором несогласованных мероприятий в министерстве назвали команду Фургала.

Протестующие скандируют: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор», «Фургала домой», «Москва, уходи». Участники митинга требуют судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве. Полиция никого не задерживает.

Шествие в Хабаровске в поддержку арестованного арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.



Люди идут по центральным улицам Хабаровска уже два часа. Кричат «Свободу Фургалу!» и требуют справедливого расследования.



Видео от подписчика pic.twitter.com/EfHPJmh7Kl — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 11, 2020

«Мы все переживаем, но все нужно делать в рамках закона», — заявил зампредседателя краевого правительства Владимир Хлапов, вышедший к участникам митинга. Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко поблагодарила собравшихся за поддержку.

Митинг и шествие прошли также в Комсомольске-на-Амуре. «DVhab» пишет, что в них участвовало «рекордное количество человек — более тысячи». В городе Бикин СМИ насчитали около 40 протестующих.

Прямо сейчас у дома правительства Хабаровского края в Хабаровске.



Видео: от подписчика pic.twitter.com/WFvINfHO2X — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 11, 2020

Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля и доставили в Москву. Суд арестовал его на два месяца по подозрению в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам Фургал вину не признает.