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Хабаровский край охватили многотысячные акции в поддержку арестованного губернатора Фургала

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  • 11.07.2020, 13:16
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Хабаровский край охватили многотысячные акции в поддержку арестованного губернатора Фургала

Российский регион взбунтовался.

Жители Хабаровска и других городов Хабаровского края РФ вышли на несогласованные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств бизнесменов, сообщает «Новая газета».

По разным оценкам, в стихийном митинге в Хабаровске участвуют от пяти до 35 тысяч человек, передает местное издание «DVhab». «Медиазона» также отмечает, что жители Хабаровска перешли за ограждения, выставленные по периметру площади Ленина.

В региональном управлении МВД заявили, что в акциях протеста в Хабаровском крае участвовали от 10 до 12 тысяч человек. Организатором несогласованных мероприятий в министерстве назвали команду Фургала.

Протестующие скандируют: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор», «Фургала домой», «Москва, уходи». Участники митинга требуют судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве. Полиция никого не задерживает.

«Мы все переживаем, но все нужно делать в рамках закона», — заявил зампредседателя краевого правительства Владимир Хлапов, вышедший к участникам митинга. Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко поблагодарила собравшихся за поддержку.

Митинг и шествие прошли также в Комсомольске-на-Амуре. «DVhab» пишет, что в них участвовало «рекордное количество человек — более тысячи». В городе Бикин СМИ насчитали около 40 протестующих.

Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля и доставили в Москву. Суд арестовал его на два месяца по подозрению в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам Фургал вину не признает.


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