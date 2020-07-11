Минчанин - чиновникам: Саше все равно «кранты», а с народом вам потом жить 14 11.07.2020, 13:23

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Белорус обратился к последним 3%, которые пока еще стоят за спиной диктатора.

Минчанин обратился к чиновникам и силовикам из окружения Лукашенко, сообщает телеграм-канал Баста!

"Мне нечего сказать престарелому, больному истеричному трусливому диктатору - его судьба уже предрешена и колеблется в диапазоне от его исторического кумира Гитлера до личных друзей Кадаффи и Милошевича, - пишет он. - Но мне есть что сказать тем 3%, что пока стоят за его спиной.

Самое время задуматься именно о том, что составляло ваш главный интерес в последнее время: о самосохранении и ближайшем будущем. У фюрера может быть лишь одна "Ева Браун" (на эту роль исходя из ее заявлений – "останусь до конца" - претендует гражданка Качанова). Может найтись историческое местечко для пары старых товарищей, но надо отметить: занимавших их места в истории, в основном, перевешали. Дальше же, за первым рядом, или позор, или тьма и пустота безвестности.

Попытка прикрыться словами "я просто выполнял приказ" или просто скрыться означает постоянный страх: только бы не узнали, только бы не вспомнили, только бы случайно не пересечься с тем, кто знает, чем и где ты занимался… Адская жизнь, не правда ли?

Пока есть и другие возможности, и кое-кто ими уже разумно пользуется, ловко дрейфуя прочь от насквозь прогнившего сашиного корабля. Прекрасно понимая, что бесноватый "капитан" может гарантировать им либо местечко на морском дне, либо петлю на рее. Вам оно надо?

Сейчас есть несколько вариантов как уйти. Можно уйти красиво, с высоко поднятой головой, громко объявив о своем единении с народом. А можно и по-другому, просто начав саботировать бессмысленные и преступные по сути распоряжения. Перестать понимать, что именно хочет от вас вышестоящий. Где-то потребовать "письменный приказ". Не рвать от усердия задницу по окрику начальства.

Помните: Саше все равно "кранты", а с народом вам потом жить, и как жить - зависит от вас".