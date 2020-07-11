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Среди работников ЖРЭО в Минске началось «брожение»

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  • 11.07.2020, 14:03
  • 5,013
Среди работников ЖРЭО в Минске началось «брожение»

Инженеров ЖРЭО часто привлекают к работе в участковых комиссиях.

Работникам ЖРЭО Октябрьского района Минска не выплатили зарплату за май. Некоторых отправляют в неоплачиваемые отпуска, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«На госпредприятии ЖРЭО Октябрьского района Минска уже несколько месяцев задерживают зарплату, - пишет один из сотрудников. - За май еще не рассчитались. Работников заставляют уходить в неоплачиваемый отпуск. Люди даже уволиться не могут, потому что у ЖРЭО нет денег на их полный расчет.

Проблемы возникли после смены руководства. С приходом нового директора Александра Тихомирова предприятие стало разваливаться».

Напомним, что инженеров ЖРЭО часто привлекают к работе в участковых комиссиях. Похоже, что у «Саши 3%» нет денег даже на то, чтобы обеспечивать лояльность тех, кто будет «считать» голоса.

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