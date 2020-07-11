Генпрокуратура РФ назвала причину загадочной гибели туристов на перевале Дятлова 17 11.07.2020, 14:25

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Дело до 1970-х годов было засекречено.

Причиной гибели группы из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова на севере Свердловской области в 1959 году стала снежная лавина. Кроме того, туристы из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Генпрокуратуры в Уральском Федеральном округе.

«Группа ушла на 50 метров [от палатки], и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно <...> Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50», — рассказал замглавы управления ведомства Андрей Курьяков.

По его словам, в результате эксперимента сотрудники прокуратуры подтвердили, что в подобных условиях найти палатку невозможно, даже если знать ее примерное место расположения. Потеряв палатку, поясняет Курьяков, туристы спустились дальше и разожгли костер, но при попытке вернуться замерзли, так как температура воздуха была около 40-45 градусов ниже нуля.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — заключил представитель прокуратуры.

Новую проверку по делу тургруппы Дятлова Генпрокуратура начала в феврале 2019 года. В наздорном ведомстве рассматривали три основные версии причины гибели людей: лавину, «снежную доску» (лавина, которая зарождается при смерзании частиц поверхностного слоя снега) и ураган.

Трагедия произошла в феврале 1959 года. Туристы совершали лыжный поход по Уралу, а 1 февраля остановились переночевать недалеко от перевала (впоследствии он получил название «перевал Дятлова»). В конце месяца спасателям удалось обнаружить тела туристов. Советские следователи в качестве причины их гибели называли «стихийную силу», которую невозможно было преодолеть.

Дело до 1970-х годов было засекречено. Из-за отсутствия точных сведений в обществе появились различные альтернативные версии причин произошедшего. Обсуждались, в частности, версии военных испытаний и паранормального явления.