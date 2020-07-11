Коронавирусные «качели» 2 11.07.2020, 14:37

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Официальной статистике не доверяют ни врачи, ни граждане РФ.

В России продолжаются коронавирусные «качели». По данным федерального оперативного штаба на пятницу, 10 июля, за последние сутки в стране выявлено 6635 новых случаев заражения инфекцией. До этого прирост заболевших снижался пять суток подряд. Общее число заболевших с начала пандемии достигло почти 714 тысяч, число летальных исходов превысило 11 тысяч, сообщает «Голос Америки».

Впрочем, в официальные цифры в России мало кто верит, особенно среди специалистов. Так, около 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает заниженными данные о зараженных и погибших. Об том свидетельствует опрос, проведенный социологами из ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.

Всего было опрошено свыше пятисот врачей, большинство из которых имеет опыт работы с пациентами с симптомами COVID-19, а часть работает непосредственно в «красной зоне», где лечат больных.

В официальной статистике сильно сомневаются не только медики, но и россияне в целом, заметил в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» социолог «Левада-центра» Степан Гончаров. По разным опросам, ей не верят примерно половина и даже больше респондентов, констатировал он.

«А если посмотреть на подвыборку врачей, имеющих опыт работы с COVID-пациентами, там картина скептицизма еще контрастней, – уточнил социолог. – В принципе, в обществе налицо синдром недоверия и раздражения. Причин тут хватает. Много вопросов к тому, как собираются цифрам, к тому, что они подчиняются каким-то математическим моделям. Плюс государство то внезапно вводит и ужесточает ограничения, то потом внезапно снимает перед парадом Победы».

Люди не видят в этом логики и усматривают некую политическую подоплеку, говорит Степан Гончаров. На его взгляд, здесь играет важную роль личный опыт: «Если они постоянно слышат о том, что их родственники, друзья, знакомые заражаются коронавирусом, а власти говорят о снижении уровня заболеваемости, то в их сознании возникает диссонанс, как раз и порождающий скепсис. Сказывается также общее недоверие государству, которое усиливается на фоне негативной экономической ситуации в стране. Снижаются доходы, уровень и качество жизни».

Недоверие врачей объясняется их личной вовлеченностью в процесс, считает Степан Гончаров. То, что они видят своими глазами, зачастую, наверное, не совпадает с тем, что представлено в отчетных цифрах, предположил сотрудник Левада-центра.

По данным российского Минздрава, в стране свыше 14 тысяч медиков заразились коронавирусом во время работы.

В свою очередь, социолог и публицист, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко полагает, что врачи лучше чем кто-либо другой знают истинную картину заболеваемости и смертности от коронавируса в стране. К тому же, по его мнению, сейчас мало кто доверяет российской госстатистике, потому что она «очень много чего не учитывает или прямо скрывает».

«Кроме всего прочего, огромное количество заболевших коронавирусом и умерших от него просто-напросто проходит по статье пневмония, – добавил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Так что здесь, думаю, врачи правильно делают, что не доверяют статистике. Они видят переполненные больницы, нехватку коек, сколько у них людей умирает. Поэтому знают правду».

Между тем официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович не исключила возврата ограничений из-за коронавируса в России, поскольку ежедневный прирост количества заболевших в стране должен последовательно уменьшаться, чего в действительности не происходит. По сообщениям СМИ, после парада Победы и голосования по поправкам к Конституции в Санкт-Петербурге, например, вновь начало расти число инфицированных.

Игорь Яковенко также заметил, что в городе на Неве в июне зафиксирована смертность намного выше среднегодовой. По его словам, все вместе это свидетельствует о том, что, скорее всего, в Россию идет вторая волна, о чем власти избегают говорить.

«Аномальная смертность в Питере и ряде других регионов подтверждает, что речь идет о серьезно искаженной, заниженной статистике, – утверждает он. – Это преступление. Потому что люди повсеместно перестали соблюдать меры безопасности. Виновником в том, что эти люди могут заразиться, а некоторые из них умрут, безусловно, будет Кремль».

На самом деле российские власти сейчас в весьма сложном положении: с одной стороны, они боятся голодного бунта, если людей снова посадить дома, лишив их возможности зарабатывать деньги, а с другой – им очень понравилась система ограничений, в результате которой оппозиция оказалась практически парализованной, резюмировал экс-генеральный секретарь Союза журналистов.