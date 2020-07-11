Участники «живой цепи» в Берне: Белорус всюду поддержит свой народ 1 11.07.2020, 15:11

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Репортаж о солидарности из Швейцарии.

Вечером 10 июля в швейцарском Берне прошла акция солидарности с Беларусью, на которую вышли полсотни человек, рассказали «Радыё Свабода» активисты БСДП («Грамада»). Акцию организовал активист «Грамады» Алексей Милюков.

Участники акции в Берне призвали освободить политических заключенных в Беларуси и провести честные выборы.

На акции присутствовал известный швейцарский правозащитник, также обеспокоенный тем, что происходит в Беларуси. Он пообещал привлечь внимание швейцарских парламентариев и других правозащитных организаций к этой проблеме.

Участники акции заявили, что «весь мир знает о диктатуре в Беларуси, и что ни один белорус не бросит в беде свой народ».

Акция прошла мирно. БСДП отмечает, что «Швейцария-демократическая страна, где каждый имеет право на свое мнение и свободно может его выражать».