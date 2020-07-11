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Процесс пошел

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 11.07.2020, 13:58
  • 1,474
Процесс пошел

Вспоминается знаменитая фраза Черчилля.

Один из лозунгов массовой акции в Хабаровске в защиту губернатора Фургала – «Уходи, Москва!». В том смысле, что мы сами в Хабаровском крае хотим решать, кому здесь быть губернатором.

Салют «вертикали».

Снизу по ней дубасят, звон идет наверх, сыпется ржавчина:

Озабоченному «целостностью территории» начальству в Москве стоило бы задуматься, что актуальная проблема другая – наелись люди «вертикали». Она дискредитирована.

Не будет больше покорного молчания низов.

Модель отношений с регионами стоило бы поменять.

Избрание Фургала давало такую возможность. «Жириновец», системный, не оппозиционер. Выстраивай с ним отношения из Москвы, отпусти немного вожжи.

Однако - нет. Это не для кремлевских. Они так не умеют. Изолировать уголовными делами – их стиль. Чтобы посадить затем на место губернатора «своего в доску».

Но это не вернет доверия людей, а лишь докажет невменяемость властей в Москве.

Раз так – недовольство продолжит копиться и в подходящий момент выйдет наружу в более опасной для начальства форме. Как говорил Черчилль: «Это даже не начало конца. Но это, возможно, конец начала». Привет, Москва, Кремль, Путин!

Телеграм-канал «Серпом По»


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