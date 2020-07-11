Блогер рассказал всю правду о гигиене в СССР 5 11.07.2020, 15:29

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Чем реальная жизнь отличалась от пропаганды?

Так, друзья — сегодня будет весьма интересный большой пост про личную гигиену в СССР. Читатели в комментариях уже давно просили написать об этом, подкидывая всяких интересных фактов. Скажу сразу без длительных вступлений — в сравнении с развитыми странами, с личной гигиеной граждан все было очень плохо — из-за того, что быт советского человека в целом был организован весьма плохо и бедно — советская власть уделяла достаточно мало внимания этим проблемам, пишет в ЖЖ известный белорусский блогер Максим Мирович.

Во многих городах, не говоря уже о малых поселках, в домах не было воды — не только горячей, но и холодной. До шестидесятых годов ванная комната в квартире считалась роскошью (даже в старых фильмах можно часто услышать — "ему дали отдельную квартиру с ванной, представляешь?"), а в баню советские граждане ходили только 31 декабря не слишком часто, а также не слишком часто стирали одежду. Нормой считалось мытье один раз в неделю, и во многих общежитиях замок с душевых снимался только в такой единственный так называемый "банный день".

Что еще интересно — советские СМИ и фильмы как бы вообще не замечали эту проблему, словно ее и нет. А в наши дни по правилам советской гигиены продолжают жить некоторые поклонники всего советского. "А зато мы делаем ракеты!" — вскрикивают фанаты СССР, пованивая носками. И не замечая, что давно пора бы уже побриться и поменять рубашку.

Итак, в сегодняшнем посте — правдивый рассказ про личную гигиену в СССР.

Все так живут

Начнем, пожалуй, с того, почему советские люди мылись редко. Может быть, они и хотели бы мыться почаще — но вот далеко не у всех была такая возможность. В сталинские времена (примерно до середины-конца пятидесятых годов) большинство обычных горожан жили в рабочих бараках и коммунальных квартирах, а хорошие персональные квартиры были доступны только советской элите — думаю, ее было не более, чем 5-10% от общего количества населения.

Что такое советский барак или коммуналка? Это либо бывшая "буржуйская" большая квартира, либо общага-сталинка, либо барак коридорного типа с так называемым блоком-кухней на этаже. Если в первых двух типах жилья могла быть хоть какая-то ванная комната, то барак не предполагал никакой ванной вовсе — обычный советский человек должен был раз в неделю идти мыться в баню, все остальное время ходя грязным (в лучшем случае — обтираясь холодной водой из ушата в кухне под видом "закалки"). Что было в деревнях — я даже не рассказываю, потому что быт советской деревни в сталинские времена мало отличался от какого-нибудь XVIII века.

В шестидесятые годы стали появляться хрущевки — но и они далеко не всегда имели ванные комнаты. В маленьких городах был распространен тип квартир, в которых не было не только ванной, но даже и туалета, а из всех удобств было только паровое отопление. Снаружи дом мог выглядеть как обычная хрущевка, но туалет был на улице, а мыться нужно было ходить в ту же баню — куда как вы сами понимаете, ходили далеко не каждый день.

Как результат всего этого — мылись советские люди редко, и довольно часто холили в нестиранной, пропахшей потом одежде — во-первых, из-за бедности одежды в целом было мало, а во-вторых — ручная стирка была целым событием, требующим большой затраты времени и сил. В отличие от развитых США — никаких массовых стиральных машин в СССР не было. Кто жил в советское время, тот вспомнит — что даже в восьмидесятые годы люди в общественном транспорте часто пахли, пардон, немытыми подмышками. Думаю что в пятидесятые-шестидесятые годы все это тем более было в порядке вещей и считалось нормой. Мол, все так живут — и ладно.

Гигиена в советском искусстве

Что интересно — советская власть вообще не уделяла никакого внимания этой проблеме. Ну, то есть конечно рассказывали что-то там о том, что надо мыть руки перед и зад едой, но то, что люди не моются неделями — считалось как бы и нормальным. Понятно, почему так происходило — советская власть никак не могла решить эту проблему, проведя каждому в дом горячую воду, нужно ведь было строить десятки ракет, воевать в Афганистане, поддерживать людоедские режимы в Африке, готовить тайных отравителей для перебежчиков за границей — ну в общем было много важных дел, после которых быт советских граждан занимал последнее место.

В советских фильмах вопрос личной гигиены не освещался вообще никак. В фильмах пятидесятых годов, вроде "Кубанских казаков" в порядке вещей было показать такториста в конце рабочего дня в белой накрахмаленной рубашке и улыбающегося белозубой улыбкой — ни у кого не возникало вопросов, а где он, собственно, вымылся, причесался, накрахмалил рубашку и налимонил до блеска зубы, если вокруг только степь и говно целина?

Или вот взять фильм "Карьера Димы Горина" с молодым Демьяненко (Шуриком) в главной роли. Дима приезжает работать на север, в рабочий поселок. Никаких душевых и тем более ванн в поселке нет — однако после тяжелейшей физической работы в тайге у всех девушек уложены волосы, а парни, сняв полушубки, сразу лезут спать под одеяло в чистых, словно только что из универмага майках. В советских фильмах никто никогда не принимал душ — такого попросту не показыали. В фильме "Кин-Дза-Дза" на планете Плюк воды не было вовсе — и ни у одного советского гражданина не возникло мысли, где они все моются. Такой образ жизни был понятен и не вызывал вопросов в стране, где все воняли подмышками в транспорте, а также где в порядке вещей было отключение горячей воды на два месяца.

Гагарин, космос и туалетная бумага

Ну ладно, скажете вы — с горячей водой советская власть не могла решить проблему, это долго и дорого, но наладить выпуск хотя бы простейших гигиенических средств она могла бы? Увы и ах — не могла бы, нет.

Женских прокладок в СССР не существовало в принципе — это считалось какой-то "не важной", "стыдной" темой. Мол, советская женщина должна постоянно думтаь о Коммунизме и о том, как скоро все будет бесплатно. Дамам прихолилось все делать из подручных средств — для этих целей использовалась марля либо бинт, внутрь которого заворачивалась вата. Инога внутрь могли добавить также листик полиэтилена, чтобы предотвратить протекание — пардон за столь деликатные подробности, но это правда совковой жизни. Еще для этих же целей могли использовать куски простыни, порезанные на полосы и вываренные в воде.

До 1968 года в стране не было туалетной бумаги. В 1961 году Гагарин полетел в космос, и только через 7 лет советские граждане узнали, что кроме ракет в мире есть еще такое достижение цивилизации, как туалетная бумага — до этого подтирались газетами "Правда" и "Сельская жизнь Нечерноземья". Что итересно, к последнему занятию настолько привыкли, что первое время туалетную бумагу даже никто не хотел брать, но потом она резко стала дефицитом.

Не существовало в СССР и нормальной культуры ухода за зубами. Советская власть могла предложить гражданам лишь плакаты "чистите зубы утром и вечером", пыточную стоматологию и зубной порошок, который за два десятилетия стирал зубы до корня. Добавьте к этому плохое и однообразное высокоуглеводное питание, тяжелую работу и плохую экологию — и станет понятно, почему часто уже к 30-40 годам у советских граждан выпадали зубы.

Гигиенические диссиденты

Что самое смешное и одновременно грустное — очень многие фанаты СССР предпочитают и сейчас придерживаться советских стандартов гигиены. Казалось бы — СССР больше нет, на полках магазинов полно отличных товров по уходу за собой (как отечественных, так и импортных), горячей воды в достатке — но фанаты СССР с упорством бывалой ослицы не пользуются всем этим, являясь по сути "гигиеническими диссидентами".

Моются такие диссидены в лучшем случае раз в неделю (как рекомендуют советские книжки) — рассказывая о том, что слишком частое мытье якобы смывает с кожи какую-то важную "защитную пленку" (видимо — из слоя грязи). Зубы такие диссиденты чистят самой дешевой зубной пастой, либо не чистят вовсе. Особо упоротые чистят зубы измельченным углем "как делали деды". Посуду моют с каустической содой, голову поливают какими-то умопомрачительными отварами из календулы и мелиссы, а за кожей не следят вообще — мол, деды в СССР так жили, и мы проживем не хуже!

Почему эти люди не понимают, что в СССР люди мылись редко попросту из-за отсутствия воды, а "народными" средствами пользовались не от какой-то супер-дейстенности, а попросту от бедности и отсутствия альтернатив — для меня большая загадка...