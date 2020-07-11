«У нас край бунтарский» 2 11.07.2020, 15:44

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Фото: RFE/RL

Как в Хабаровске состоялся самый массовый в истории города митинг.

В Хабаровске состоялся самый массовый митинг за всю историю: побит даже предыдущий городской рекорд акции "Он вам не Димон", когда весной 2017-го на городские улицы вышли несколько тысяч человек. В сегодняшней акции принимали участие по разным оценкам от 10 до 30 тысяч жителей Хабаровского края. Люди пришли протестовать против ареста губернатора Сергея Фургала. Был на месте и корреспондент "Сибирь.Реалии".

Фото: RFE/RL

Призывы устроить митинг появились в соцсетях в четверг, когда Фургала задержали по подозрению в организации нескольких убийств в 2004-05 гг. На новость о том, что хабаровский губернатор задержан и его этапируют в Москву, жители края отреагировали крайне эмоционально: большинство комментаторов сошлись на том, что Кремль таким образом избавляется от неугодного политика. Напомним, в 2018 году Фургал из ЛДПР с большим отрывом выиграл губернаторские выборы у ставленника ЕР и действующего на тот момент главы региона Вячеслава Шпорта.

Фото: RFE/RL

Местные власти призывали отказаться от участия в акции и даже выставили оцепление на площади им. Ленина – под предлогом "дезинфекции от коронавируса". Однако людей это не смутило – около полудня, к началу митинга, на площади собралось несколько сотен человек. После того, как довольно небольшая площадка возле памятника Ленину перестала их вмещать, толпа сломала ограждения и устремилась на дезинфицируемую площадь, на которую выходят окна здания правительства Хабаровского края.

Фото: RFE/RL

– Первым пошел какой-то дед. Он просто сорвал эти таблички, сломал забор и пошел на площадь, – рассказывает одна из участниц митинга. – Но его даже не стали задерживать, полиция стояла рядом, и я слышала от них: мол, мы тоже за вас.

Короновирусные ограничения действуют в Хабаровском крае как минимум до 27 июля. Но ни они, ни съехавшиеся к месту митинга автозаки и наряды полиции протестующих не остановили. По ходу движения к ним присоединялись все новые и новые участники – в общей сложности в акции приняли участие как минимум 10 тысяч человек (по некоторым оценкам в несколько раз больше). Пройдя через площадь Ленина, люди двинулись прямо по проезжей части улиц Карла Маркса и Муравьева-Амурского до Комсомольской площади. Оттуда – до Уссурийского бульвара, площади Славы, а затем по ул. Ленина снова до исходной точки, к зданию регионального правительства. В колонне были люди всех возрастов, включая стариков и родителей с колясками.

Фото: RFE/RL

На всем пути участники шествия скандировали "Свободу Фургалу", а уже возле правительства стали выкрикивать "Путин – вор", "Путина в отставку", но чаще всего повторяли лозунг "Свободу!". Полиция наблюдала за соблюдением порядка, но задержаний так и не последовало, за что митингующие даже поблагодарили силовиков, несколько раз проскандировав "Спасибо".

Фото: RFE/RL

Выходили к протестующим и представители краевого правительства: пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко и первый зампред регионального правительства Владимир Хлапов. Они хоть и призывали разойтись: мол, коронавирус же, но поблагодарили людей за поддержку губернатора. А после этого перед собравшимися выступили все желающие – в общей сложности таких набралось около 10 человек. Некоторые даже не представлялись. В основном ораторы задавались одними и теми же вопросами – почему убийства 16-летней давности расследовались так долго, почему только сейчас, когда Фургал стал губернатором, его арестовали? Впрочем, из-за постоянного скандирования лозунга "свободу!" и звука клаксонов проезжавших мимо машин, водители которых таким образом поддерживали собравшихся, слова выступавших можно было разобрать с трудом, не помогал даже мегафон.

Фото: RFE/RL

В то же самое время подобные акции проходили и в других городах Хабаровского края: автомобилисты Николаевска-на-Амуре выстроили свои машины в фразу "Я Мы Фургал", жители Комсомольска-на-Амуре, поселка Ванино и других населенных пунктов также вышли на несанкционированные митинги и шествия. В некоторых городах протестные акции продолжатся завтра.

Фото: RFE/RL

– Фургал один у нас шел против "Единой России"! – рассказала хабаровчанка Любовь Иванова. – Он не словом, а делом выполнял свои прямые обязанности губернатора: создавал благоприятные условия для жизни в крае. Не могу сказать точно, чем он мне запомнился – его то наши СМИ не популяризировали так, как предшественников. Но по некоторым новостям все же проскакивало. И дети у нас в школах стали равными – именно он без лишнего разглагольствования взял и уравнял питание платников и льготников. Этим сразу человек завоевал большую симпатию. Сказал и сделал.

В предъявленные Фургалу обвинения Любовь не верит.

– У нас же кто платит, тот и заказывает музыку, – считает Любовь Иванова. – И если из Москвы пришлют какого-то "губернатора", то, конечно, плохо. И если посадят его – то вряд ли отстоим протестами. Но в любом случае – почему мы должны быть как тряпки, о которые вытирают ноги? Мы будем отстаивать нашу гражданскую позицию и наш выбор.

Фото: RFE/RL

Работавшая с губернатором молодой дизайнер Яна Джан-Ша тоже пришла на митинг высказать свою гражданскую позицию.

– У меня есть опыт работы с ним, я была дизайнером в команде штаба на прошлых выборах. И я видела, что это настоящий человек, человек чести и эмпатии, лидер, который верит, что можно своими делами менять жизнь людей. И мне кажется, что Хабаровск заслуживает справедливости какой-то, что кончатся фальсификации, времена, когда митинги под запретом. Надеюсь, что детям мы будем рассказывать об этом как страшные сказки, – говорит Яна Джан-Ша. – В обвинения не верю. Конечно, во мне есть "типичный русский" – персонаж, который все время сомневается, что может что-то изменить. Но у меня есть еще и "панк", который тоже силен. И мы, хабаровчане сможем отстоять свое мнение.

Фото: RFE/RL

У пенсионерки Галины Васильевны свои резоны участвовать в митинге. Приход Фургала к власти, считает она, прямо отразился ан учебе ее внучки в техникуме.

Отбить, наверное, вряд ли получится, но хотелось бы. Обвинения эти, я считаю, выдуманы

– У меня внучка училась в мореходном училище. Так там раньше как было – руководство все жировало, а студенты денег не получали. Как Фургал пришел – все поменялось. Я вообще за коммунистов, но молодежь молодцы, поддерживают Фургала. И я решила поддержать вместе с ними, – рассказывает Галина Васильевна. – Отбить, наверное, вряд ли получится, но хотелось бы. Обвинения эти, я считаю, выдуманы. А с ним хоть какая-то работа появляется для молодежи. Пусть возвразают нашего губернатора, на новые выборы, если будут, не пойду!

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Еще одному участнику акции Артему около 30. Он тоже решил поддержать арестованного губернатора. По словам Артема, Фургал многое сделал для детей-сирот.

– С ним только и начали квартиры давать сиротам. Да и вообще, есть в России другой губернатор, за кого бы народ вышел? Мне кажется, другого пришлют – и народ взбунтуется, отомстит. А я точно в таком случае на выборы не пойду

Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Другой участник митинга предпочел остаться анонимным.

– Да он работал нормально! И по поводу леса разбирался, там же такие бабки крутятся, поднимал вопросы! Про обвинения – я там свечку не держал, но кто у нас из депутатов чист? Против нашего сфабриковано дело или нет – мы не знаем. Но мы сами его выбирали, он даже не украл ничего, как прошлый сахалинский губернатор. Знаете, это как в семье – не важно, кто из близких накосячил. Свой же. А потом придет из Москвы балабол какой-то и что? У нас край и так потрепанный, и, если мы хотим жить достойно, то надо голосовать и отстаивать.

Фото: RFE/RL

Помимо прочего, митингующие требовали проводить суд над губернатором в Хабаровске.

– Может и нет сверхъестественного в его политике, – рассуждает Иван Горбунов. – Но он быстро решал вопросы. А вот эта показуха – скрутили жестко, усадили, тут же в Москву. Это зачем? Это, прямо скажем, глупо получилось. Пусть обратно возвращают!

Фото: RFE/RL

С ним согласна и хабаровчанка Анастасия.

Был бы Фургал где-то здесь, мы б его и оттуда вытащили сами, потому и спрятали его подальше!

– Да он всего за два года больше сделал, чем все губернаторы от "Единой России". Ездил по районам, сократил пенсии депутатам, продал что-то из ненужного имущества. Поэтому мы сейчас и высказываем свое недовольство. И если "там" решат, что мы все стерпим, то нет, без митингов точно не обойдется. У нас же край бунтарский. Был бы Фургал где-то здесь, мы б его и оттуда вытащили сами, потому и спрятали его подальше!

Комментируя арест Сергея Фургала сайту Сибирь.Реалии, политолог Александр Кынев назвал основной причиной задержания губернатора его популярность у местного населения:

– Фургал – самый популярный глава региона в стране, если судить по результатам выборов, на которых он набрал 70 процентов голосов и обошёл единоросса, – говорит Александр Кынев. – И один из самых эффективных. Судя по результатам голосования по поправкам к Конституции (а в Хабаровском крае, по официальным данным, поправки поддержали всего 62 с небольшим процента проголосовавших), популярность Фургала в крае выше, чем у Путина. Вот этого ему и не простили. Понимаете, когда человеку с 20-летним политическим стажем припоминают какие-то дела, которые произошли уже очень давно, – это чистая политика. Это месть единороссов. Ну а как у нас стряпаются такие дела… Человека заставят признать вину и всё подписать. Вспомнить того же Ходорковского.