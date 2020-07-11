«У нас край бунтарский»2
- 11.07.2020, 15:44
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Как в Хабаровске состоялся самый массовый в истории города митинг.
В Хабаровске состоялся самый массовый митинг за всю историю: побит даже предыдущий городской рекорд акции "Он вам не Димон", когда весной 2017-го на городские улицы вышли несколько тысяч человек. В сегодняшней акции принимали участие по разным оценкам от 10 до 30 тысяч жителей Хабаровского края. Люди пришли протестовать против ареста губернатора Сергея Фургала. Был на месте и корреспондент "Сибирь.Реалии".
Призывы устроить митинг появились в соцсетях в четверг, когда Фургала задержали по подозрению в организации нескольких убийств в 2004-05 гг. На новость о том, что хабаровский губернатор задержан и его этапируют в Москву, жители края отреагировали крайне эмоционально: большинство комментаторов сошлись на том, что Кремль таким образом избавляется от неугодного политика. Напомним, в 2018 году Фургал из ЛДПР с большим отрывом выиграл губернаторские выборы у ставленника ЕР и действующего на тот момент главы региона Вячеслава Шпорта.
Местные власти призывали отказаться от участия в акции и даже выставили оцепление на площади им. Ленина – под предлогом "дезинфекции от коронавируса". Однако людей это не смутило – около полудня, к началу митинга, на площади собралось несколько сотен человек. После того, как довольно небольшая площадка возле памятника Ленину перестала их вмещать, толпа сломала ограждения и устремилась на дезинфицируемую площадь, на которую выходят окна здания правительства Хабаровского края.
– Первым пошел какой-то дед. Он просто сорвал эти таблички, сломал забор и пошел на площадь, – рассказывает одна из участниц митинга. – Но его даже не стали задерживать, полиция стояла рядом, и я слышала от них: мол, мы тоже за вас.
Короновирусные ограничения действуют в Хабаровском крае как минимум до 27 июля. Но ни они, ни съехавшиеся к месту митинга автозаки и наряды полиции протестующих не остановили. По ходу движения к ним присоединялись все новые и новые участники – в общей сложности в акции приняли участие как минимум 10 тысяч человек (по некоторым оценкам в несколько раз больше). Пройдя через площадь Ленина, люди двинулись прямо по проезжей части улиц Карла Маркса и Муравьева-Амурского до Комсомольской площади. Оттуда – до Уссурийского бульвара, площади Славы, а затем по ул. Ленина снова до исходной точки, к зданию регионального правительства. В колонне были люди всех возрастов, включая стариков и родителей с колясками.
На всем пути участники шествия скандировали "Свободу Фургалу", а уже возле правительства стали выкрикивать "Путин – вор", "Путина в отставку", но чаще всего повторяли лозунг "Свободу!". Полиция наблюдала за соблюдением порядка, но задержаний так и не последовало, за что митингующие даже поблагодарили силовиков, несколько раз проскандировав "Спасибо".
Выходили к протестующим и представители краевого правительства: пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко и первый зампред регионального правительства Владимир Хлапов. Они хоть и призывали разойтись: мол, коронавирус же, но поблагодарили людей за поддержку губернатора. А после этого перед собравшимися выступили все желающие – в общей сложности таких набралось около 10 человек. Некоторые даже не представлялись. В основном ораторы задавались одними и теми же вопросами – почему убийства 16-летней давности расследовались так долго, почему только сейчас, когда Фургал стал губернатором, его арестовали? Впрочем, из-за постоянного скандирования лозунга "свободу!" и звука клаксонов проезжавших мимо машин, водители которых таким образом поддерживали собравшихся, слова выступавших можно было разобрать с трудом, не помогал даже мегафон.
В то же самое время подобные акции проходили и в других городах Хабаровского края: автомобилисты Николаевска-на-Амуре выстроили свои машины в фразу "Я Мы Фургал", жители Комсомольска-на-Амуре, поселка Ванино и других населенных пунктов также вышли на несанкционированные митинги и шествия. В некоторых городах протестные акции продолжатся завтра.
– Фургал один у нас шел против "Единой России"! – рассказала хабаровчанка Любовь Иванова. – Он не словом, а делом выполнял свои прямые обязанности губернатора: создавал благоприятные условия для жизни в крае. Не могу сказать точно, чем он мне запомнился – его то наши СМИ не популяризировали так, как предшественников. Но по некоторым новостям все же проскакивало. И дети у нас в школах стали равными – именно он без лишнего разглагольствования взял и уравнял питание платников и льготников. Этим сразу человек завоевал большую симпатию. Сказал и сделал.
В предъявленные Фургалу обвинения Любовь не верит.
– У нас же кто платит, тот и заказывает музыку, – считает Любовь Иванова. – И если из Москвы пришлют какого-то "губернатора", то, конечно, плохо. И если посадят его – то вряд ли отстоим протестами. Но в любом случае – почему мы должны быть как тряпки, о которые вытирают ноги? Мы будем отстаивать нашу гражданскую позицию и наш выбор.
Работавшая с губернатором молодой дизайнер Яна Джан-Ша тоже пришла на митинг высказать свою гражданскую позицию.
– У меня есть опыт работы с ним, я была дизайнером в команде штаба на прошлых выборах. И я видела, что это настоящий человек, человек чести и эмпатии, лидер, который верит, что можно своими делами менять жизнь людей. И мне кажется, что Хабаровск заслуживает справедливости какой-то, что кончатся фальсификации, времена, когда митинги под запретом. Надеюсь, что детям мы будем рассказывать об этом как страшные сказки, – говорит Яна Джан-Ша. – В обвинения не верю. Конечно, во мне есть "типичный русский" – персонаж, который все время сомневается, что может что-то изменить. Но у меня есть еще и "панк", который тоже силен. И мы, хабаровчане сможем отстоять свое мнение.
У пенсионерки Галины Васильевны свои резоны участвовать в митинге. Приход Фургала к власти, считает она, прямо отразился ан учебе ее внучки в техникуме.
Отбить, наверное, вряд ли получится, но хотелось бы. Обвинения эти, я считаю, выдуманы
– У меня внучка училась в мореходном училище. Так там раньше как было – руководство все жировало, а студенты денег не получали. Как Фургал пришел – все поменялось. Я вообще за коммунистов, но молодежь молодцы, поддерживают Фургала. И я решила поддержать вместе с ними, – рассказывает Галина Васильевна. – Отбить, наверное, вряд ли получится, но хотелось бы. Обвинения эти, я считаю, выдуманы. А с ним хоть какая-то работа появляется для молодежи. Пусть возвразают нашего губернатора, на новые выборы, если будут, не пойду!
Еще одному участнику акции Артему около 30. Он тоже решил поддержать арестованного губернатора. По словам Артема, Фургал многое сделал для детей-сирот.
– С ним только и начали квартиры давать сиротам. Да и вообще, есть в России другой губернатор, за кого бы народ вышел? Мне кажется, другого пришлют – и народ взбунтуется, отомстит. А я точно в таком случае на выборы не пойду
Другой участник митинга предпочел остаться анонимным.
– Да он работал нормально! И по поводу леса разбирался, там же такие бабки крутятся, поднимал вопросы! Про обвинения – я там свечку не держал, но кто у нас из депутатов чист? Против нашего сфабриковано дело или нет – мы не знаем. Но мы сами его выбирали, он даже не украл ничего, как прошлый сахалинский губернатор. Знаете, это как в семье – не важно, кто из близких накосячил. Свой же. А потом придет из Москвы балабол какой-то и что? У нас край и так потрепанный, и, если мы хотим жить достойно, то надо голосовать и отстаивать.
Помимо прочего, митингующие требовали проводить суд над губернатором в Хабаровске.
– Может и нет сверхъестественного в его политике, – рассуждает Иван Горбунов. – Но он быстро решал вопросы. А вот эта показуха – скрутили жестко, усадили, тут же в Москву. Это зачем? Это, прямо скажем, глупо получилось. Пусть обратно возвращают!
С ним согласна и хабаровчанка Анастасия.
Был бы Фургал где-то здесь, мы б его и оттуда вытащили сами, потому и спрятали его подальше!
– Да он всего за два года больше сделал, чем все губернаторы от "Единой России". Ездил по районам, сократил пенсии депутатам, продал что-то из ненужного имущества. Поэтому мы сейчас и высказываем свое недовольство. И если "там" решат, что мы все стерпим, то нет, без митингов точно не обойдется. У нас же край бунтарский. Был бы Фургал где-то здесь, мы б его и оттуда вытащили сами, потому и спрятали его подальше!
Комментируя арест Сергея Фургала сайту Сибирь.Реалии, политолог Александр Кынев назвал основной причиной задержания губернатора его популярность у местного населения:
– Фургал – самый популярный глава региона в стране, если судить по результатам выборов, на которых он набрал 70 процентов голосов и обошёл единоросса, – говорит Александр Кынев. – И один из самых эффективных. Судя по результатам голосования по поправкам к Конституции (а в Хабаровском крае, по официальным данным, поправки поддержали всего 62 с небольшим процента проголосовавших), популярность Фургала в крае выше, чем у Путина. Вот этого ему и не простили. Понимаете, когда человеку с 20-летним политическим стажем припоминают какие-то дела, которые произошли уже очень давно, – это чистая политика. Это месть единороссов. Ну а как у нас стряпаются такие дела… Человека заставят признать вину и всё подписать. Вспомнить того же Ходорковского.