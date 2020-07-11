Культпротест набирает обороты 11.07.2020, 16:31

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Фото: tut.by

Творческие люди выступают за перемены в Беларуси.

Только в Telegram к Культпросвету присоединились около тысячи человек. Об этом "Радыё Рацыя" рассказал поэт Артур Коморовский.

- Точно не помню тот момент, когда я попал в эту группу, но я попал, можно сказать, очень метко, потому что я сразу увидел, что готовится такой манифест, буквально через несколько дней его показали и я прочитал, мне это было очень близко. Я откликнулся на то, что там было написано. Поэтому я даже не думал, принимать в этом участие, или нет, я запостил эту информацию у себя в "Фейсбуке".

Культпротест не ограничен никаким форматом или сроком. Любой, кто имеет какое-либо отношение к культуре, может присоединиться к нему и опубликовать текст на страницах своих социальных сетей, написать стихотворение или снять видео.