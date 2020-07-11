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«Мы вместе»: новая акция солидарности прошла в Брюсселе.

  • 11.07.2020, 16:57
«Мы вместе»: новая акция солидарности прошла в Брюсселе.

Белорусы Бельгии потребовали освобождения политзаключенных.

По всему миру продолжают проходить акции солидарности с Беларусью. Сегодня состоялсяуже третий по счету митинг в Брюсселе. Об этом сообщает корреспондент Charter97.org в Брюсселе

Около 50 белорусов Бельгии требовали освобождения политзаключенных, проведения честных и прозрачных выборов. Митинг прошел на площади Шумана, напротив здания Еврокомиссии. Многие участвовали в подобной акции впервые.

Следующие акции в Брюсселе запланированы на 27 июля и 10 августа, сообщили организаторы акции.

Напомним, белорусы выходили на пикеты и митинги более чем в 70 городах планеты.


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