«Мы вместе»: новая акция солидарности прошла в Брюсселе. 11.07.2020, 16:57

Белорусы Бельгии потребовали освобождения политзаключенных.

По всему миру продолжают проходить акции солидарности с Беларусью. Сегодня состоялсяуже третий по счету митинг в Брюсселе. Об этом сообщает корреспондент Charter97.org в Брюсселе

Около 50 белорусов Бельгии требовали освобождения политзаключенных, проведения честных и прозрачных выборов. Митинг прошел на площади Шумана, напротив здания Еврокомиссии. Многие участвовали в подобной акции впервые.

Следующие акции в Брюсселе запланированы на 27 июля и 10 августа, сообщили организаторы акции.

Напомним, белорусы выходили на пикеты и митинги более чем в 70 городах планеты.