«Мы вместе»: новая акция солидарности прошла в Брюсселе.
- 11.07.2020, 16:57
Белорусы Бельгии потребовали освобождения политзаключенных.
По всему миру продолжают проходить акции солидарности с Беларусью. Сегодня состоялсяуже третий по счету митинг в Брюсселе. Об этом сообщает корреспондент Charter97.org в Брюсселе
Около 50 белорусов Бельгии требовали освобождения политзаключенных, проведения честных и прозрачных выборов. Митинг прошел на площади Шумана, напротив здания Еврокомиссии. Многие участвовали в подобной акции впервые.
Следующие акции в Брюсселе запланированы на 27 июля и 10 августа, сообщили организаторы акции.
Напомним, белорусы выходили на пикеты и митинги более чем в 70 городах планеты.