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Ученые: Древние рыбы, акулы и человек оказались близки друг другу

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  • 11.07.2020, 17:21
  • 2,575
Ученые: Древние рыбы, акулы и человек оказались близки друг другу

Зубы человека начали свою историю 400 миллионов лет назад.

До этого считалось, что происхождение зубов восходит к артродирам, древним рыбам (плакодермам), у которых были обнаружены зубы. Но оставалось загадкой как эти зубы могли эволюционировать в современные, поскольку были принципиальные отличия в строении и развитии, пишет «Популярная механика».

В этом исследовании ученые обратились к еще более примитивным видам рыб — акантоторацидам. Исследователи изучили один из наиболее хорошо сохранившихся экземпляров который находится в Чехии.

Кости ископаемого трудно отделить от породы, поэтому исследование проходило при помощи сверх мощного рентгеновского излучения (ESRF). Результат удивил ученых, поскольку у этих примитивных рыб были обнаружены зубы. Причем, как говорят исследователи, механизм развития зубов поразительно похож на костистых рыб, акул и современных животных. И принципиально отличается от артродиров.


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