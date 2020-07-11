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Украина достигла рекордного показателя импорта газа из ЕС

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  • 11.07.2020, 17:31
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Украина достигла рекордного показателя импорта газа из ЕС

Суточный показатель импорта газа достиг 70 млн кубических метров

Суточный показатель импорта газа из Евросоюза в Украину достиг показателя в 70 млн кубических метров. Это является рекордным показателем импорта газа с 2014 года, пишет rbc.ua.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, значительного роста показателей импорта газа удалось достичь благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией и запуска виртуального реверса.

"Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн кубических метра в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн кубических метра в сутки", - написал Макогон.

Он отметил, что большая часть импорта идет на сезонную закачку в подземное хранилище газа.

"Если еще 2 года назад основную часть газа закачивал "Нафтогаз", то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании. А это дополнительный значительный доход в бюджет Украины", - отметил Макогон.


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