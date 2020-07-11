Брюссель следит за Лукашенко 3 11.07.2020, 17:34

4,413

Евросоюз предупреждает белорусские власти о возможных новых санкциях.

В ЕС ожидают, что белорусские власти пригласят европейских экспертов для наблюдения за так называемыми президентскими выборами. Брюссель также призывает Минск освободить политзаключенных и зарегистрировать всех кандидатов. Дальнейшие отношения с Минском Европа намерена выстраивать в зависимости от того, как там пройдут президентские выборы, сообщает «Независимая газета».

Руководство ЕС уже направляет белорусским властям по официальным каналам предупреждение о том, что дальнейшие взаимоотношения Минска и Брюсселя будут выстраиваться в зависимости от того, как пройдут в стране президентские выборы. Об этом в четверг заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе. Как сообщалось, там состоялись дебаты по предвыборной ситуации в Беларуси. Отправной точкой для дискуссии стал доклад депутата Пятраса Ауштравичюса, в котором рассказывается о репрессиях в отношении мирных граждан, журналистов и блогеров, задержаниях и уголовных делах, главными фигурантами которых стали потенциальные соперники Лукашенко.

Жозеп Боррель заявил, что ЕС следит за ситуацией в Беларуси и ожидает от официального Минска приглашения для наблюдения за так называемыми выборами непосредственно на месте. «Мы озабочены ограничениями свободы собраний и выражения мнений… Преследование оппозиционных кандидатов должно быть прекращено. Фундаментальные свободы должны быть соблюдены», – сказал он. Еврочиновник напомнил о том прогрессе, которого удалось достигнуть в двусторонних отношениях, подчеркнул намерение и дальше сотрудничать для поддержки независимости страны, но в основе этого процесса должно быть верховенство закона, уважение прав человека и фундаментальных свобод.

Как и в ходе обсуждения 6 июля, предваряющего нынешние дебаты, большинство депутатов высказались за то, чтобы активно реагировать на ситуацию в Беларуси. Впрочем, к введению санкций призвали пока лишь несколько депутатов. Высказывалось и мнение о том, что отмена санкций в 2016 году была преждевременной. Придерживаться нейтралитета и не вмешиваться во внутренние дела предложил лишь один парламентарий – Ману Пинеда, представляющий Испанию. Депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс был довольно категоричен. «Если 14 июля оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, если политзаключенные и кандидаты не будут освобождены, если людей на улицах по-прежнему будут преследовать и запугивать, то будут санкции, персональные санкции», – сформулировал он свою версию послания белорусским властям.

Консолидированным можно считать мнение продолжить отслеживать ситуацию и не ограничиваться сиюминутными мерами реагирования, а выработать конкретную стратегию, «основанную на принципах и ценностях Европы». От властей Беларуси депутаты считают необходимым потребовать присутствия международных наблюдателей на так называемых выборах, регистрации всех кандидатов в президенты и освобождения заключенных, уже признанных политическими.

При этом в Европарламенте уверены, что гражданское общество Беларуси нуждается в поддержке, и предложили усилить ее. Определяющим фактором для ЕС является желание перемен, сформировавшееся в белорусском обществе. «Белорусские музыканты записывают популярные песни против режима, представители культурной элиты храбро выступают с заявлениями, осуждающими режим, блогеры создали реальную онлайн-сеть сопротивления, и все они подвергаются преследованиям со стороны режима», – рассказал Андрюс Кубилюс.

Заявления, осуждающие действия официального Минска, высказывает уже и руководство стран-соседей, в частности Литвы. Так, в четверг о своей готовности пересмотреть формат отношений с Белоруссией заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Если окажется, что белорусские власти пытаются сохранить свой мандат любыми средствами, в том числе игнорируя права человека, открыто преследуя политических оппонентов под различными предлогами, то нам придется заявить, что для нас это неприемлемо и у нас нет ни морального, ни иного права углублять отношения с таким государством», – цитируют его заявление литовские СМИ.