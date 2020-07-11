В Хабаровске не хотят очередного наместника из Кремля

В Хабаровске не хотят очередного наместника из Кремля1
- Борис Вишневский
- 11.07.2020, 17:53
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Десятки тысяч людей на улицах — это серьезный показатель.
Десятки тысяч людей в Хабаровске, вышедшие против ареста губернатора Сергея Фургала и требующие отставки президента Владимира Путина — это сильно.
И полиция ожидаемо не вмешивается: себе дороже.
Интересно, сколько людей выйдет протестовать в Москве, если арестуют мэра Собянина? Или в Петербурге, если арестуют губернатора Беглова?
Моя гипотеза — нисколько.
Напротив, многие выйдут праздновать.
А чиновники и единороссы, отталкивая друг друга локтями, побегут отрекаться и сдавать.
Потому что сторонники режима считают само собой разумеющимся право Кремля в любой момент снять губернатора и прислать нового. И защищать «старого» не станут. Вместо этого они покорно подчинятся новому.
Уж как в Москве был когда-то популярен Лужков — но когда его сняли, не помню митингов протеста…
Как там было у Шварца в «Драконе»? «Покойник воспитал их так, что они повезут любого, кто возьмет вожжи».
А в Хабаровске, судя по всему, не так. Не хотят везти очередного кремлевского наместника.
Отстаивают свой выбор — каким бы он не был. И в этом они, безусловно, правы.
Борис Вишневский, Telegram