В Хабаровске не хотят очередного наместника из Кремля 1 Борис Вишневский

11.07.2020, 17:53

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Десятки тысяч людей на улицах — это серьезный показатель.

Десятки тысяч людей в Хабаровске, вышедшие против ареста губернатора Сергея Фургала и требующие отставки президента Владимира Путина — это сильно.

И полиция ожидаемо не вмешивается: себе дороже.

Интересно, сколько людей выйдет протестовать в Москве, если арестуют мэра Собянина? Или в Петербурге, если арестуют губернатора Беглова?

Моя гипотеза — нисколько.

Напротив, многие выйдут праздновать.

А чиновники и единороссы, отталкивая друг друга локтями, побегут отрекаться и сдавать.

Потому что сторонники режима считают само собой разумеющимся право Кремля в любой момент снять губернатора и прислать нового. И защищать «старого» не станут. Вместо этого они покорно подчинятся новому.

Уж как в Москве был когда-то популярен Лужков — но когда его сняли, не помню митингов протеста…

Как там было у Шварца в «Драконе»? «Покойник воспитал их так, что они повезут любого, кто возьмет вожжи».

А в Хабаровске, судя по всему, не так. Не хотят везти очередного кремлевского наместника.

Отстаивают свой выбор — каким бы он не был. И в этом они, безусловно, правы.

Борис Вишневский, Telegram