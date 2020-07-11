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Ученые рассказали, как спят оптимисты и пессимисты

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  • 11.07.2020, 19:15
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Ученые рассказали, как спят оптимисты и пессимисты

Исследователи провели онлайн-опрос.

Ученые из Венского медицинского университеты выяснили, что люди с оптимистичными взглядами на жизнь спят лучше пессимистов. Это помогает им дольше жить и реже страдать от хронических заболеваниями, пишет журнал «Нож».

Исследователи провели онлайн-опрос, в котором участвовали 1004 австрийца. Респонденты рассказывали про общие характеристики своего сна, а затем про свое отношение к жизни и здоровье.

В итоге оказалось, что оптимисты на 70% реже сталкиваются с нарушениями сна и бессонницей.

«Оптимисты больше занимаются физическими упражнениями, меньше курят и едят больше здоровой пищи. Кроме того, у них есть стратегии для решения проблем и снижения стресса. Все эти факторы могут способствовать улучшению качества сна», — рассказал автор исследования Якоб Вайцер.

Ученые советуют развивать оптимизм с помощью специальных упражнений. Они хотят проверить, сказывается ли «приобретенный оптимизм» на качестве сна, или нужно быть позитивным «от природы».


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